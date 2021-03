Esta é uma boa altura de plantar bolbosas. Encha os recipientes onde vai cultivar as de primavera/verão com substrato fresco. Coloque, seguidamente, os bolbos, assegurando uma boa drenagem, sem pressionar demasiado a sua inserção na terra. Pode também as plantas que vão para o terraço antes da chegada da primavera. Muitas das variedades botânicas que passaram o inverno em casa estão quase a voltar para o terraço, pelo que as últimas semanas da estação mais fria são uma boa altura para empreender esta tarefa.

Uma boa poda, um transplante e um recipiente maior ajudam, segundo os entendidos, plantas como as buganvílias a garantir uma generosa floração ao longo dos meses seguintes, enchendo os recipientes de cor. Faça uma poda baixa, cortando por cima de um nó dos ramos e, antes de colocar a planta no novo vaso com terra adubada, retoque as pontas das raízes. A lista de tarefas a empreender durante este mês contempla ainda uma série de outros gestos mas adubar não é um deles. A explicação é muito simples.

Depois de transplantar, pelo menos durante um mês, o substrato novo das plantas contém nutrientes suficientes para alimentar a planta no início. Use água temperada para regar as suas plantas nesta fase. Deixe a água à temperatura ambiente antes de regar. Combine a rega com borrifos na folhagem de três em três dias. Regue também os catos e cuide das suas palmeiras. Pode os ramos das poinsetias se não o fez em janeiro ou em fevereiro, assim como das iucas que tenham crescido ao seu livre arbítrio e perdido a forma. Dê ainda luta às pragas mais comuns. Tenha também em atenção aos primeiros sintomas da presença de pulgões e larvas.

Inspecione as folhas e borrife-as preventivamente com sabonária. Em termos de cuidados a ter com as plantas que estão em interior quente, comece a regar as espécies que estão submetidas a descanso invernal para floração. Inclua adubo na água da rega para que se desenvolvam melhor. No que se refere aos cuidados a ter com as variedades botânicas que mantém em interior fresco, como é o caso dos fetos, para que não passem calor nem sede, borrife-os de três em três dias e mantenha-os afastados do aquecimento.