O terceiro mês do nosso calendário marca o início daquela que é a estação do ano mais desejada por todos os que gostam de jardins e de jardinagem. Os dias já são maiores e as plantas começam, pouco a pouco, a dar sinais de quebrar a dormência da temporada de inverno. Já se veem as primeiras folhas dos freixos, das tílias e doa lódãos. Algumas árvores de fruto, como as amendoeiras, as ameixeiras e os damasqueiros, ficam, pouco a pouco, cobertas de flores. As coisas começam lentamente a retomar o ritmo da estação.

Março é tradicionalmente o mês do renascimento e da renovação. A chegada da primavera transforma a cor dos campos e enche os jardins de flores, sobretudo aqueles que foram sendo bem tratados durante o inverno. Para tirar um ainda maior potencial dos seus canteiros e do verde das suas árvores e arbustos, não pode, por isso, baixar os braços. Saiba tudo o que tem que fazer este mês para eliminar as marcas do frio dos últimos meses e para preparar as suas culturas para o calor do verão que se aproxima.