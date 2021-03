Agora que o sol já vai começando a dar um ar da sua graça, aproveite os tempos livres que tem antes da chegada da primavera para tratar dos seus canteiros e da sua horta. Para que não se esqueça de nenhuma das tarefas que deve empreender este mês, elaborámos uma lista com os principais cuidados agrícolas que deve ter neste período do ano. Não falhe nenhum e exiba uma horta de fazer inveja aos seus vizinhos.

1. Plante hortaliças

Semeie hortaliças cuja colheita de pode prolongar, nomeadamente rabanetes, ervilhas, espinafres, alfaces. Transplante alhos porros, acelgas e escarolas, entre outros.

2. Aposte na rega gota a gota

Antes de plantar, coloque o sistema de gota a gota ou a tubagem para a rega nos canteiros. Aumente a frequência nos cultivos protegidos e use água tépida.

3. Trabalhe a terra

Complete a adubação orgânica das fruteiras com adubos químicos. Antes de aplicar, trabalhe a terra superficialmente junto aos troncos.

4. Faça as últimas podas

Termine as operações de poda iniciadas na primeira quinzena do mês passado, antes que as fruteiras comecem a brotar.

5. Ataque os parasitas

Faça a primeira acção contra os fungos parasitas com cobre, quando as gemas aumentarem o tamanho. Se há flores, aplique óleo branco contra pulgões e ácaros.