A capacidade de criar um refúgio em casa é agora mais importante do que nunca. Abraçar uma forma de viver mais moderna e minimalista, trazer para dentro uma liberdade e uma sensação de paz que o inunda assim que passa pela porta.

Seja qual for o espaço em que está a trabalhar, crie um santuário que elimine o stresse externo da vida com a mais recente coleção de artigos para a casa da Primark:

Tons neutros quentes são a base desta tendência. Pense em terracota, rosa-pálido, aveia, âmbar e ferrugem, corante em vez de bloqueador, com tonalidades terrosas complementares criando um efeito mais tridimensional.

Traga o exterior para a sua sala de estar, com texturas orgânicas como o rotim e plumas, em vez de uma desordem rural.

Contraste com linhas simples de mantas bouclé, velas esculturais, vasos de mármore e abstratos e almofadas com padrões geométricos As plantas interiores ou flores secas em vasos ecléticos podem dar vida à estética mais discreta.