A beleza natalícia das poinsetias

Nas semanas que antecedem a Consoada, muitas casas enchem-se desta flor de cores vermelhas como as vestes do Pai Natal. As primeiras semanas do ano constituem a altura ideal para as tarefas de recuperação da estrela-de-natal, a famosa poinsetia. Deve dar início a estas tarefas assim que as folhas começam a ficar amareladas e as brácteas vermelhas ficarem escuras. Estes são alguns dos cuidados a ter:

- Corte os ramos deixando três gemas em cada um e reduza a rega.

- Diminua a temperatura para que a planta inicie o repouso.

- Na primavera, faça o transplante para um vaso maior e uma poda de formação definitiva.

Curiosidades sobre a estrela-de-natal

Esta planta da família das Euphorbiaceae é botanicamente conhecida como Euphorbia pulcherrima. Os astecas chamavam-lhe a flor que nasce do chão e usavam-na para fabricar corante para tecidos e a sua seiva medicinalmente para curar febres. Apesar de na maioria dos países estar associada ao Natal, os espanhois chamam-lhe flor-de-páscoa. Em várias regiões do globo, são muitos os que as utilizam para decorar a casa.