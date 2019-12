Como tratar dos catos-de-natal

Esta flor, uma das plantas de Natal que vão dar mais colorido à sua casa, pede uma rega moderada mas regular, sem a encharcar, duas vezes por semana nos meses de verão e uma vez de 15 em 15 dias no inverno. Nas alturas de calor, deve borrifar as folhas, tendo o cuidado de não molhar as flores. Esta variedade gosta de sol nas épocas de menor calor e de semisombra nas restantes. Pode cultivar-se no interior da habitação. No exterior, não suporta geadas.

Nos meses de maior frio e vento, transfira o cato-de-natal para uma zona interior iluminada e abrigada. A partir de finais de setembro, assim que as temperaturas mudem, esse é um dos cuidados fundamentais a ter. A temperatura ideal para atingir uma boa floração situa-se entre os 11º C e os 25º C. O excesso de frio ou de calor faz cair os rebentos de floração antes de surgirem as flores, pelo que nos meses mais rigorosos deve ter o cuidado especial de o proteger.