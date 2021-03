Os hibiscos são pequenas árvores presentes em jardins um pouco por todo o litoral do país, onde as amplitudes térmicas são menores. O Algarve é o seu local de eleição. É um dos arbustos mais populares e mais comuns nos países tropicais, sendo inclusive a flor oficial do Havai e da Malásia. As suas grandes flores podem ser singelas ou dobradas com as cores mais variadas que se pode imaginar. A cor mais vulgar é o vermelho mas é muito fácil encontrar em qualquer centro de jardinagem hibiscos cor de rosa, salmão, amarelo ou branco.

Uma das características dos hibiscos é a sua abundância de flores, uma planta que floresce muito rapidamente e cujas flores duram poucos dias. Quem gosta de belas e grandes flores não pode deixar de considerar plantar hibiscos. Vermelhas, ricas em vitaminas, são utilizadas na medicina tradicional para produzir o chamado chá rosa, (re)conhecido pelas suas propriedades revigorantes e depurativas. Na cosmética, são utilizadas por serem ricas em ácidos orgânicos com propriedades esfoliantes.

Plantação

Deve selecionar locais muito soalheiros para obter arbustos mais densos e floridos. A grande dificuldade de cultivo do hibisco é não tolerar a geada. Se vive numa região em que ocorrem muitas geadas pode não ser indicado ter hibiscos no seu jardim. Não são muito exigentes no tipo de solo mas têm de ser terrenos bem drenados. Os hibiscos podem ser cultivados em vaso mas à medida que o arbusto vai crescendo e as raízes vão tomando conta de todo o substrato, deve ir mudando para vasos maiores com terra nova.

Manutenção

Os hibiscos exigem regas regulares que mantenham o solo húmido mas não encharcado. Na primavera e verão deve adubar mensalmente para promover uma floração abundante e prolongada, sobretudo se a planta estiver em vaso. Verifique periodicamente se há presença de pragas, como pulgões, moscas brancas ou cochonilhas, principalmente depois de variações bruscas de temperatura. Se for necessário aplique inseticida para tratamento.

Podas

Podar no fim do outono para controlar o tamanho e a forma da planta ou os ramos mais débeis. O hibisco pode ser mantido em forma de arbusto, revestido desde baixo, ou em forma de arvoreta. Neste caso pode-se escolher um ramo principal e ir eliminando os mais pequenos da base.

Informação genérica

De nome científico Hibiscus rosa-sinensis, o hibisco é uma flor de crescimento moderado que gosta de sol. Pode ser mantido em vaso ou plantado no jardim. Esta variedade botânica tem a particularidade de exibir flores grandes e coloridas desde a primavera até ao outono. Entre as inúmeras variedades que florescem nas regiões tropicais, o hibiscus sabdariffa distingue-se pela sua altura, uma vez que chega a atingir os dois metros.

Texto: Tiago Veloso (engenheiro florestal)