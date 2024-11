1. Sagitário é um signo duplo, metade homem, metade cavalo. Sabe ser um bom conselheiro, como um sacerdote, mas também sabe dar coices;

2. Sim, porque Sagitário é um signo agressivo, desordeiro e intolerante;

3. No entanto, quando é bem tratado, retribui imediatamente e nunca se esquece das gentilezas que lhe foram concedidas;

4. São filosóficos, professores e conselheiros, mas adoram filmes de animação, comédias e diversões sem sentido;

5. São engraçados, bem-humorados e agradáveis de conviver, mas quando acordam de mau humor, é melhor deixá-los em paz -- podem ser simplesmente insuportáveis;

6. Amam a vida e têm uma sede insaciável de viver;

7. Gostam de viagens físicas, mentais e psíquicas;

8. O Sagitário tem como principal característica o sentido de liberdade, por isso, não tente aprisioná-lo ou controlá-lo;

9. Nunca pergunte a que horas vai regressar (é que, por norma, nem sabe a que horas vai sair);

10. As pessoas de Sagitário são aventureiras. Convide-as para uma viagem inesperada e vão apaixonar-se por si;

11. Adoram desportos radicais e a vida ao ar livre;

12. Mas também amam livros e a sua biblioteca pode conter temas diversificados, ainda que seja possível que estejam relacionados com a natureza e com as grandes questões da humanidade;

13. Um Sagitário precisa de objetivos. Sem estes, corre o risco de se perder nas suas cavalgadas;

14. Também precisa de encontrar um sentido para a sua vida, que, por norma, está ligado a questões filosóficas sobre Deus e o Universo;

15. Não são fofos, pelo contrário, se não gosta de ouvir verdades, é melhor manter-se à distância;

16. Está entre os signos mais éticos e justos do zodíaco ao não suportar qualquer tipo de injustiça;

17. A sua intuição é uma espada afiada e raramente falha;

18. São ótimos professores e filósofos, visto que acreditam que o conhecimento e o autoconhecimento conduzem o Homem a Deus, o fundamento de tudo;

19. O Sagitário, quando amadurece, torna-se o melhor conselheiro que poderá encontrar, uma vez que aprende a aceitar os limites humanos;

20. Quer conquistar uma pessoa de Sagitário? Primeiro, estude muito, descubra o sentido da sua própria vida, saiba manter uma boa discussão inteligente e nunca, nunca tente aprisioná-lo, seja numa ideia, regra, lei, dogma ou nas escolhas práticas da sua vida. Deixe-o sempre livre; só assim regressará.