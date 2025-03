Homens e mulheres têm as suas diferenças, apesar da luta pela igualdade. Existe o fator biológico que, inegavelmente, nos torna diferentes em algumas ações e reações.

Enquanto a testosterona domina o corpo e a mente deles, nós, mulheres, somos preenchidas pela necessidade de acolhimento e cuidado uterino, provocados pela ocitocina.

Essas diferenças podem ser encontradas também nos signos, pois, ao agirmos e reagirmos de maneira diferente, algumas características tornam-se mais ou menos acentuadas consoante o género.

Carneiro

Os homens de Carneiro são realmente briguentos e, com a testosterona à flor da pele, podem criar confusões e discussões embaraçosas que intimidarão a sua companheira. Se ela for de Caranguejo ou Balança, desistirá rapidamente de qualquer possibilidade de relacionamento.

A mulher de Carneiro, apesar de ser brigona e ter o que as pessoas chamam de “mau feitio”, consegue conter-se um pouco mais e sabe controlar-se em algumas situações.

Pode não dar um murro na cara da rapariga que olhou para o seu "crush", mas, certamente, colocará discretamente o pé à frente dela para se deliciar com a imagem de um bom tropeção.

Touro

Homens e mulheres de Touro são muito parecidos, podendo diferenciar-se em alguns aspetos relacionados com o trabalho e os cuidados com a família.

Em geral, os homens possuem um “lado feminino” muito bem resolvido. Vénus rege Touro; é Afrodite na mitologia, a deusa do amor e dos relacionamentos. Ela influencia ambos os sexos, quer seja taurino ou taurina.

Os homens de Touro podem ser mais provedores do que as mulheres, que adoram ser mimadas.

Elas são mais dependentes do que eles, mas a sensualidade e a necessidade de sexo são iguais em ambos os sexos.

Gémeos

Os homens de Gémeos são menos discretos do que as mulheres deste signo.

As mulheres pensam da mesma forma, têm um forte instinto de liberdade e curiosidade, mas uma certa classe que falta aos homens deste signo.

Eles são mais diretos e têm uma forma de seduzir escancarada, que, por vezes, passa do ponto.

A mulher de Gémeos, não. A sedução e até, se for o caso, a traição, serão um segredo bem guardado, conhecido por poucos – ao contrário do homem, que fará questão de anunciar tudo aos amigos no Instagram!

Caranguejo

Caranguejos, homens e mulheres, são muito parecidos com os taurinos, pois os homens de Caranguejo costumam ser extremamente sensíveis e ter um lado feminino mais evidente.

No entanto, há uma diferença básica: quando falamos das mulheres de Caranguejo, falamos de variações de humor, que são mais intensas nelas, especialmente na TPM. As mulheres deste signo podem amar e odiar numa curta fração de tempo, senão simultaneamente.

Já os homens deste signo são eternos meninos à procura de uma mãe que cuide deles; não querem crescer. São eternos rapazes dependentes da mulher que amam.

Leão

Leoninos, homens e mulheres, adoram aplausos e querem ser o centro das atenções. O ego de ambos precisa de ser trabalhado e amadurecido.

No entanto, os homens de Leão tendem a ser mais discretos do que as mulheres, especialmente na forma de se vestir e expressar emoções. As mulheres são menos discretas e até dramáticas.

Os homens não exageram nas cores das roupas, nas joias e bijuterias, nem nas reações emocionais quando se sentem frustrados.

Virgem

Homens e mulheres de Virgem têm algo em comum: a discrição. Ambos são discretos, reservados e detestam qualquer tipo de exposição. Têm uma mente aberta e focada no conhecimento.

Não há grandes diferenças entre os géneros neste signo. São caseiros, trabalhadores, organizados, metódicos, adoram viajar e manter contacto direto com a natureza. São estudiosos e adoram uma boa conversa.

O trabalho é a sua maior meta de vida e também a sua maior alegria.

Balança

Balança, homens e mulheres, são voltados para o amor e os relacionamentos. No entanto, pode haver uma grande diferença entre um e outro.

As mulheres são mais dedicadas e procuram estabilidade nos relacionamentos. Já os homens costumam ser mais “mulherengos”, especialmente se ainda não encontraram a sua “Afrodite” para partilhar a vida.

Pode parecer brincadeira, mas não é: os balança idealiza o encanto e a beleza da imagem feminina.

As mulheres, por sua vez, procuram gentileza, brilho, educação e, claro, classe e beleza.

Escorpião

Mulheres e homens de Escorpião diferem na forma de seduzir e na maneira como lidam com o dinheiro.

Para os homens de Escorpião, o dinheiro é importantíssimo, por vezes até mais do que o sexo. Já para as mulheres, o sexo está acima de tudo. Seduzem e conquistam sempre! São mais discretas do que eles, mas também mais insistentes e persuasivas; não descansarão até conseguirem o que querem.

Já eles podem mudar de ideia mais facilmente e são mais racionais do que elas.

Algumas mulheres de Escorpião optam pelo celibato, mas as emoções cobram a dificuldade de lidar com a própria energia. A depressão vem com certeza!

Sagitário

Homens e mulheres de Sagitário são muito parecidos. O instinto de liberdade e independência é o mais sagrado nas suas vidas, sendo a autonomia o seu principal objetivo.

São desprendidos em relação ao dinheiro e muito ligados ao prazer, seja ele sexual ou simplesmente comprar uma passagem sem data de regresso para qualquer canto do mundo.

E, claro, essa liberdade, na maioria das vezes, é construída por eles próprios, sejam homens ou mulheres de Sagitário.

Capricórnio

Capricornianos, homens ou mulheres, são muito ligados ao dinheiro – mas dinheiro a sério, conquistado através de muito trabalho. Homens e mulheres deste signo são provedores e sentem-se poderosos quando têm autonomia para se sustentar e sustentar aqueles que amam.

Muitos capricornianos, mesmo os de origens humildes, sustentam os pais até à morte. Não há diferença entre os sexos quando se trata de poder e enriquecimento. Ambos são determinados a vencer e simplesmente vencem.

Aquário

Aquarianos são peculiares: instáveis, exóticos e diferentes, mas com uma pitada de conservadorismo. Isso tem uma explicação: antes de Urano ser descoberto, em 1781, Aquário era regido por Saturno.

Por isso, encontramos tanto aquarianos mais sérios e comprometidos, que lembram os capricornianos, como aquarianos totalmente excêntricos, uranianos, criativos e inventores.

As mulheres de Aquário vivem facilmente o lado uraniano do signo, mas, especialmente no trabalho, costumam mostrar o lado mais conservador. Já os homens de Aquário… preciso mesmo comentar?

Peixes

Piscianos, homens e mulheres, são hipersensíveis, românticos e adoram fantasias – especialmente as românticas e sexuais. No entanto, há uma diferença na intensidade com que experimentam a sensibilidade, o romantismo e a fantasia.

Podemos encontrar homens de Peixes que se assemelham mais a virginianos: super focados no trabalho, frios e muito racionais, incapazes de aceder ao seu mundo emocional. Defesa? Sim, mas fazem-no com maestria!

Já a maioria das mulheres não consegue evitar viver intensamente o seu imaginário.