Por vezes cruzamo-nos com pessoas que só nos fazem bem, que dizem a palavra certa no momento em que mais precisamos, que nos telefonam quando estamos prestes a cair, que nos dão colo quando mais necessitamos.

Desconfiamos e perguntamo-nos se não estaremos a sonhar, se merecemos mesmo aquela pessoa ao nosso lado, a amar-nos e a acariciar as nossas dores.

São como anjos que caem no nosso colo quando menos esperamos.

É raro, mas essas pessoas existem!

Cada signo tem o seu anjo protetor, a sua alma companheira, o seu parceiro ou parceira de vida. Vamos a isso!

Carneiro

Os nativos de Carneiro são tão impacientes e impulsivos que precisam de alguém que os acalme nos seus momentos de fúria intensa. Poucas pessoas conseguem isso quando entram em “buracos” emocionais. Quando começam com os seus acessos, dá vontade de os abandonar sem olhar para trás. Só as pessoas de Balança, com a sua gentileza natural e capacidade de mediação, conseguem suavizar os ódios dos Carneiros, uma espécie de anjo que chega para ajudar.

Touro

Os taurinos já são quase anjinhos por natureza: meigos, preocupam-se com o bem-estar de todos. Mas têm um lado inseguro e ciumento, e quando começam a desconfiar, tornam-se difíceis de aturar! Touro e insegurança não combinam. O seu anjo da guarda? Os caranguejos, claro! Haverá algum signo que saiba dar mais segurança do que os nativos de Caranguejo? Eles juram amor eterno, e é disso mesmo que o Touro precisa: sentir-se amado e seguro.

Gémeos

Os geminianos adoram liberdade e independência, isso já sabemos. Mas poucos signos conseguem oferecer isso e, ao mesmo tempo, permanecer ao lado deles. Sagitário consegue. Permite-lhes liberdade sem exigências nem pressões. Aquário até pode tentar, mas acaba por querer o mesmo espaço e liberdade, o que, com o tempo, pode gerar um afastamento.

Caranguejo

Será que existe signo mais acolhedor que este? Sensíveis e protetores, os caranguejos adoram cuidar. Mas quando mergulham nas suas emoções, sentem-se tão inseguros que vivem em constante mudança. Para os trazer de volta à estabilidade, só mesmo um Touro. Touro e Caranguejo formam uma combinação calorosa, segura e muito amorosa.

Leão

Leoninos gostam de liderar, mandar e dar a última palavra. Pode ser cansativo! Quem poderia ser o seu anjo? Talvez Aquário… Com o seu estilo desapegado, conseguem ceder para evitar confrontos. Com a sua inteligência fria, conseguem abdicar da necessidade de estar certos e dar razão ao seu “rei da selva”, só para manter a paz.

Virgem

E os virginianos, com a sua mania de organização, críticas e uma arrogância disfarçada? Só alguém com paciência infinita para os suportar: os Peixes. Os piscianos são os mais pacientes do zodíaco. Raramente perdem a calma e, quando o fazem, sentem-se culpados logo a seguir. Um verdadeiro anjo da guarda.

Balança

Balança é indeciso e vive cheio de dúvidas. Nunca lhes peça para tomar uma decisão difícil, pois o pânico instala-se. Têm medo de serem injustos e acabam por não escolher nada. Precisam de alguém que os empurre com confiança, que os tranquilize. Quem cumpre esse papel? Sagitário, sem dúvida!

Escorpião

Escorpianos vivem em profundezas emocionais, muitas vezes mergulhados nos seus próprios infernos ou nos dos outros. Precisam aprender a confiar e a entregar-se. Quem melhor do que os piscianos? Eles conhecem a dor, sentem-na intensamente, mas sabem que a vida precisa de alegria e entrega. Com a sua doçura natural, tornam-se verdadeiros terapeutas para os escorpianos.

Sagitário

Sagitarianos procuram incessantemente respostas: de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida. São missionários natos, eternamente curiosos. Podem sofrer com a falta de sentido das coisas. Só alguém de Gémeos, com a sua leveza intelectual e certeza de que nada sabemos, consegue aliviar essa angústia existencial com humor e inteligência.

Capricórnio

Quando um capricorniano fica rabugento, ninguém o ultrapassa! Fica mal-humorado, fecha-se no seu mundo e não fala com ninguém, normalmente porque algo não correu como planeado. Só alguém de Caranguejo, com o seu amor incondicional, consegue quebrar essa muralha e trazer o capricorniano de volta à vida real.

Aquário

Os aquarianos são dos mais difíceis de entender. Têm medo de mergulhar no mundo emocional e usam a inteligência como escudo. Confundem toda a gente com as suas ideias complexas. Quem pode enfrentá-los de igual para igual? Um geminiano, claro! Com rapidez mental e sensibilidade, consegue desmontar os enigmas do aquariano.

Peixes

Os piscianos já são anjos por natureza. Vivem imersos em emoções, suas e alheias. Não suportam frieza ou grosseria. Precisam de alguém que os compreenda e lhes dê estrutura quando se desmoronam. Quem poderia fazer isso? Um Touro, claro! Com estabilidade e carinho, consegue amparar o pisciano quando este perde o chão.