Carneiro

Os nativos de carneiro são regidos por Marte, o deus da guerra, e carregam em si o gérmen da agressividade, impulsividade e, por vezes, violência. O seu destino está em lançar sementes, não em cultivá-las. O principal aprendizado para os nativos de Carneiro é a tolerância e a paciência, que devem emergir através da razão, refletindo antes de reagir. Esse é o seu karma: o autocontrolo e o discernimento, que nascem da compreensão racional. Um nativo de carneiro que domina o seu ódio torna-se assertivo e ganha uma das maiores virtudes espirituais: a vontade, distinta do desejo.

Touro

Taurinos e taurinas, regidos por Vénus, buscam o prazer e sabem que precisam trabalhar para usufruir do mundo material. Áries lança a semente e Touro faz com que ela germine através de um trabalho diligente. A sua tarefa é tornar a semente produtiva, para que todos possam usufruir dos seus frutos. O karma de Touro reside no trabalho constante, na criação de segurança emocional, mental, material e espiritual, gerada a partir da repetição e do hábito.

Gémeos

Geminianos e geminianas, filhos de Mercúrio, têm sede de relacionamentos e o seu karma reside em expandi-los de forma responsável. O eterno adolescente precisa viver e explorar, até esgotar todas as possibilidades e fazer escolhas conscientes. O karma de Gémeos é escolher um caminho e deixar para trás o que não é essencial. O verdadeiro crescimento e liberdade surgem de escolhas conscientes e da aceitação das responsabilidades que advêm dessa maturidade.

Caranguejo

Os caranguejanos são governados pela Lua e as suas oscilações de humor são notórias. O karma de Caranguejo é trazer à consciência os medos e ansiedades inconscientes e aprender a libertar-se deles. Deve aprender a desapegar-se, a deixar que as coisas fluam sem o seu controlo, e a permitir que outros sigam os seus próprios caminhos sem interferência. A aceitação e a confiança no processo de vida é o seu maior aprendizado.

Leão

Leoninos, regidos pelo Sol, carregam em si uma natureza egocêntrica e a necessidade de reconhecimento. O seu aprendizado está em responsabilizar-se pelos outros e envolver-se em ações sociais, abandonando o egocentrismo. Cumprir o karma de Leão significa deixar de ser o centro e passar a contribuir com generosidade para o bem comum, assumindo a responsabilidade pelas suas ações e pela sua comunidade.

Virgem

Virginianos e virginianas, com a sua visão crítica e analítica, precisam aprender a aceitar o que não podem mudar. O seu karma é construir algo que sirva ao bem-estar coletivo, assumindo a responsabilidade de aprimorar, organizar e contribuir. Virgem deve abandonar o criticismo destrutivo e desenvolver uma consciência prática que ajude na melhoria de si mesmo e do meio que o rodeia.

Balança

Librianos e librianas, regidos por Vénus, buscam o equilíbrio nos relacionamentos e nos valores sociais. O karma de Balança é libertar-se da dependência das opiniões alheias e das normas sociais, encontrando a sua identidade autêntica. Quando se liberta dessas imposições, Balança pode relacionar-se de forma genuína e sentir-se plenamente realizado.

Escorpião

Escorpião, regido por Plutão, vive os relacionamentos com intensidade emocional e profundidade espiritual. A sua tarefa de vida é aprender a transformar os relacionamentos em experiências de autoconhecimento e crescimento. O karma de Escorpião reside em ultrapassar a sombra e desenvolver uma força regeneradora, onde a conexão profunda consigo mesmo se torna um caminho para a cura e evolução.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas, filhos de Júpiter, começam a vida voltados para os prazeres, mas o seu karma está em expandir a sua visão para o social e o universal. A sua tarefa é aprender a ligar o conhecimento adquirido com o bem-estar coletivo e a explorar o conhecimento espiritual. Ao evoluir, Sagitário torna-se um guia, filósofo e mestre, contribuindo para o entendimento maior da vida.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas, filhos de Saturno, reconhecem o valor do tempo e da construção sólida. Começam por buscar o sucesso material e social, mas o seu karma é aprender a usar essa posição para o bem comum. A sua tarefa é, depois de atingir os seus objetivos, voltar-se para a comunidade e utilizar o seu poder e recursos para causas maiores, ajudando na construção de uma sociedade mais justa e estável.

Aquário

Aquarianos e aquarianas, filhos de Urano, trazem o impulso pela mudança social e pela inovação. Inicialmente, podem agir de forma rebelde, mas o karma de Aquário é ultrapassar o egoísmo e lutar verdadeiramente pelo bem da humanidade. O seu aprendizado é tornar-se o líder que consegue compreender e respeitar as necessidades coletivas, utilizando o seu génio inventivo para o bem comum.

Peixes

Piscianos e piscianas, governados por Neptuno, sentem a dificuldade de lidar com o mundo material e as suas restrições. O karma de Peixes é construir uma estrutura emocional sólida e encontrar o equilíbrio entre o mundo espiritual e material. A sua tarefa de vida é aprender a servir, transcender as ilusões e entregarem-se com fé e confiança ao fluxo da vida, contribuindo para o bem-estar espiritual e emocional do seu meio.

Cada signo tem o seu próprio caminho de evolução e trabalho interior, e ao enfrentar essas lições e dificuldades, podemos alcançar uma vida mais harmoniosa e realizada.