E sejamos honestos, não há nada melhor do que uma boa amizade, daquelas que nos acompanham ao longo da vida, em que a frase “até que a morte nos separe” se aplica na perfeição. Alguns são como família: estão connosco nos melhores e piores momentos. Mas claro que cada pessoa tem a sua própria maneira de ser e de se relacionar. A astrologia influencia diretamente esse jeito próprio de cada um. Queres saber como é o amigo de cada signo?

Carneiro

As pessoas do signo Carneiro são naturalmente egocêntricas; este é um dos traços mais marcantes da sua personalidade, pois tendem a focar-se muito em si mesmas. Nas amizades e no amor, gostam de mandar, de estar no comando, de dar a última palavra e não costumam deixar espaço para serem contrariadas. Como as amizades exigem menos do que os relacionamentos amorosos, conseguem manter uma certa paz e liderança. Podem não concordar com tudo, mas saberão respeitar a opinião do amigo, mesmo que pensem para si: “não concordo”.

Touro

Taurinos e taurinas são conhecidos pela sua capacidade de demonstrar afeto, acolher e cuidar. Precisam sentir-se próximos e envolvidos na vida de quem amam. São carinhosos e, para eles, receber amigos em casa é quase um ritual — envolve criar um ambiente acolhedor e oferecer boa comida. Alimentam os amigos de todas as formas possíveis. Estão quase sempre rodeados de pessoas, mas só alguns têm acesso à sua intimidade, pois são bastante seletivos. Os que são recebidos de braços abertos são os especiais. Acolhedores, sensíveis, leais e fiéis, estão sempre presentes nos momentos difíceis.

Gémeos

Geminianos e geminianas respiram vida social e não conseguem viver sem amigos por perto. No geral, estão sempre rodeados de gente. Para eles, os amigos são como o ar que respiram — absolutamente essenciais. Mas fazem uma clara distinção entre colegas, que podem ser muitos, e os verdadeiros amigos. Dão-se bem com quase toda a gente e adoram socializar. São adorados pela sua simpatia e pela capacidade de se moverem com naturalidade por diferentes meios. No entanto, os amigos de verdade são poucos e estão sempre por perto.

Caranguejo

As pessoas deste signo são sensíveis, empáticas e têm uma grande necessidade de cuidar de quem amam. Não é difícil conquistá-las. Criam laços com facilidade e são o tipo de amigo com quem se pode contar. Sabe aquele amigo que atende o telefone de madrugada só para te ouvir desabafar? É o amigo caranguejo. Vai deixar a sua própria vida de lado para cuidar de ti. É aquele amigo que estará contigo para o resto da vida.

Leão

Leoninos e leoninas são, acima de tudo, leais e generosos. Como amigos, são companheiros fiéis. Os seus melhores amigos serão sempre admirados e respeitados, e vão poder contar com a sua lealdade. Para as pessoas de Leão, a lealdade é fundamental — qualquer traição pode levar a um afastamento definitivo. Podem ter muitos amigos, mas todos devem ser fiéis e leais.

Virgem

Virginianos e virginianas são éticos e leais. Regidos pelo elemento Terra, não aceitam deslealdade ou traição, também nas amizades. Não são muito expressivos com as emoções, mesmo com amigos íntimos, mas estarão presentes quando for necessário. Não são dados a demonstrações emocionais, mas os seus conselhos são sempre sensatos, racionais e muito úteis nas horas difíceis.

Balança

Librianos e librianas são regidos pelo ar e alimentam-se das relações sociais. Detestam estar sozinhos, e o seu ego define-se através do outro. Os amigos são como o ar que respiram. Não são muito exigentes desde que tenham companhia. São presença constante em festas, saídas e eventos, leais mas nem sempre profundos. Costumam ter um ou dois amigos verdadeiros, e mais ninguém.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas são regidos pela água e caracterizam-se pela sensibilidade e intuição. São reservados, emotivos e introspetivos. Não deixam qualquer pessoa entrar na sua vida. São desconfiados e esperam provas de lealdade antes de se abrirem. Mas, uma vez conquistada a confiança, entregam-se por completo e tornam-se amigos leais e fiéis para toda a vida.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas são do fogo e caracterizam-se pela fé, entusiasmo e desejo de aventura. Confiam facilmente nos outros, o que por vezes os leva a grandes desilusões. Agem muitas vezes de forma ingénua, como adolescentes. Com o tempo, aprendem a reconhecer os seus próprios limites e os dos outros. São livres, gostam de viver cercados de amigos e aprendem, com a experiência, quem realmente merece a sua confiança.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas são os mais desconfiados do zodíaco. Não abrem o coração com facilidade e mantêm a sua vida pessoal resguardada. São reservados e resolvem os seus problemas sozinhos. Acostumam-se desde cedo a dar mais do que a receber. São fortes, orgulhosos e só se abrem com quem prova que merece. Como amigos, são fiáveis, leais e presentes nos piores momentos. Guardam segredos como ninguém.

Aquário

Aquarianos e aquarianas, regidos pelo ar, precisam dos amigos como precisam de respirar. Valorizam mais a amizade do que o amor romântico. Estão sempre disponíveis para todo o tipo de programa, dos mais aborrecidos aos mais divertidos. Não são muito dados a manifestações emocionais, mas estarão contigo quando precisares. Criativos e bem-humorados, têm sempre boas ideias. Contudo, prometem mais do que cumprem e detestam ficar sozinhos. Ainda assim, são presença constante.

Peixes

Piscianos e piscianas são os mais sensíveis do zodíaco, regidos pela água. Estão sempre presentes e preocupados com os outros. Sofrem contigo, ligam para saber como estás, mas nem sempre conseguem ajudar de forma prática. São empáticos e compreendem bem o que sentes. Precisam de amizades para se sentirem completos, mas também são muito reservados. Terão poucos amigos verdadeiros, mas esses serão para a vida.