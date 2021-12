Carneiro

Este é o momento certo para exteriorizar os seus sentimentos às pessoas que ama. O lado sexual estará no auge, portanto, que tal convidar o seu par para uma aventura tórrida, na noite do réveillon?

Cor a usar no réveillon: vermelho, pois vai torná-la mais sensual e deixar quem a ama cheio de desejo. Esta cor ajuda-a a revelar todas as suas emoções e afasta de si as invejas.

Touro

Atreva-se à aventura e à liberdade. Faça uma avaliação aos seus valores e conseguirá também uma visão mais clara sobre aquilo que deseja para o seu futuro.

Cor a usar no réveillon: branco, pois vai trazer-lhe para todo o ano paz interior e harmonia e mantê-la com os pés bem assentes no chão.

Gémeos

Como é uma pessoa que adora recomeços, a passagem de ano tem um significado especial para si. Não se esqueça, neste momento de paragem, para definir as suas metas pessoais e delinear planos para as colocar em prática.

Cor a usar no réveillon: azul, que vai ajudá-la a manter uma ambição moderada pelos bens materiais e que transmitirá o seu desejo pela reflexão.

Caranguejo

O clima de sensualidade e romantismo estará evidente nesta passagem de ano. Este é também o momento certo para trabalhar toda a sua parte espiritual e passar a confiar mais no futuro.

Cor a usar no réveillon: laranja, para ajudá-la a despertar todo o seu desejo sexual e a revelar toda a sua afetividade ao próximo.

Leão

O clima vai estar bastante divertido nesta passagem de ano. Aproveite a sua espontaneidade para comemorar em grande, junto de quem mais ama. Comece o ano com mais confiança em si, de forma a conseguir planear melhor o seu futuro.

Cor a usar no réveillon: dourado, para ajudá-la a evidenciar a sua extravagância.

Virgem

Esta passagem de ano significará um nascimento para si, que pode ser revelado a nível amoroso, financeiro ou profissional. Este é o momento para se tornar mais positiva e ganhar força para atingir os seus objetivos.

Cor a usar no réveillon: castanho, que indica grandes recomeços e vai ajudá-la a colocar as ilusões de lado.

Balança

Nesta passagem de ano deve aproveitar para visualizar o seu sucesso, acreditando e tendo fé tudo poderá ser possível. Este é um novo ciclo, encare-o com vontade de aprender e acredite mais em si.

Cor a usar no réveillon: amarelo, que lhe trará mais sabedoria e inteligência e vai ajudá-la tornar-se uma pessoa mais alegre e feliz.

Escorpião

Festeje a noite de 2021 para 2022 junto de quem mais ama e em quem mais confia, pois vão ajudá-la a ter ainda mais confiança em si.

Cor a usar no réveillon: branco, pois irá ajudá-la a manter os conflitos longe de si e a encontrar a sua verdadeira espiritualidade.

Sagitário

A sua passagem de ano vai encher-se de amor. Este poderá ser o momento ideal para fazer uma festa privada com a sua cara-metade e transmitirem os seus sentimentos mais profundos um ao outro.

Cor a usar neste réveillon: azul-celeste, que revela a sua necessidade de comunicação com as pessoas e a deixar de se centrar mais em si mesma.

Capricórnio

Na noite de 2021 para 2022 aproveite para sintonizar-se com a sabedoria espiritual e saiba visualizar oportunidades que a levarão ao progresso. Melhore a sua autoestima no novo ano que se inicia.

Cor a usar no réveillon: cinzento-claro, que acentuará um pouco a nostalgia que sente neste momento do ano.

Aquário

Abra o seu coração e divirta-se. No início do ano também lhe irá fazer bem um pouco de recolhimento para fazer um balanço sobre os seus novos progressos.

Cor a usar no réveillon: verde, que vai ajudá-la a enfrentar esta nova etapa cheia de vitalidade e a saber relacionar-se ainda melhor com os outros.

Peixes

Nesta passagem de ano, alguém do seu passado poderá voltar à sua vida. Não volte as costas a esta nova oportunidade e transmita as suas emoções a quem está ao seu lado. Os astros garantem-lhe novos empreendimentos e vão criar um clima íntimo e acolhedor na sua vida familiar.

Cor a usar no réveillon: rosa, que vai ajudá-la a demonstrar todo o seu romantismo.