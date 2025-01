Rato

Esteja preparado para as mudanças que podem vir de forma inesperada ao seu encontro. Este ano tende a trazer-lhe boas oportunidades, mas vai fazê-lo sair da sua zona de conforto. Seja mais paciente, concentre-se nos seus objetivos e não desista por causa dos contratempos.

Boi

Este ano favorece o seu desenvolvimento pessoal e vai motivá-lo para investir mais em si, no seu conforto e bem-estar, e também nas suas competências e capacidades. A nível amoroso, haverá um fortalecimento dos laços, as relações tornar-se-ão mais sólidas.

Tigre

Mantenha uma postura atenta e flexível, de forma a conseguir tirar o melhor partido das oportunidades e rentabilizar os recursos que são postos ao seu alcance. Seja mais empenhado nas suas metas relacionadas com a carreira, os negócios, se os tiver, e a vida financeira em geral.

Coelho

O seu entusiasmo é renovado neste ano, que pode ajudá-lo a recuperar relações que caíram na monotonia e amizades nas quais houve um afastamento. Março e abril trazem boas perspetivas à sua carreira, e a nível financeiro pode passar a ter mais fontes de rendimento.

Dragão

Este ano pede-lhe que saiba dosear a sua energia e conjugar a sua determinação com uma análise mais cuidada dos factos e das situações. Avalie as consequências das suas escolhas antes de partir para a ação. No amor, procure prestar mais atenção às necessidades do seu par.

Serpente

A sua energia pessoal está ativada, sendo um ano promissor e que pode ajudá-lo a alcançar metas que ambiciona há muito. Privilegie o trabalho em equipa, a colaboração e o espírito de grupo podem trazer-lhe resultados mais consistentes.

Cavalo

Este ano vai deixá-lo mais introspetivo e convida-o a desenvolver o planeamento estratégico em todas as áreas da sua vida, refreando a sua impulsividade, sobretudo no amor e a nível de finanças. Mantenha a calma e o foco, há maior risco de se ver envolvido em conflitos e confusões. Use a sua intuição com sabedoria e saiba gerir melhor as suas emoções.

Cabra

As relações afetivas entram numa fase de maior profundidade e fortalecimento. Saiba usar a sua criatividade a nível profissional e rentabilize os seus dons aproveitando aquilo que está ao seu dispor. A diplomacia, a intuição e a elegância serão trunfos para ser bem-sucedido neste ano.

Macaco

Saiba usar a sua espontaneidade e espírito curioso, pois a energia do Ano da Serpente pode abrir os seus horizontes e ajudá-lo a ter boas recompensas a nível financeiro, descobrir talentos escondidos e a abraçar desafios mais audaciosos. Preste a devida atenção a todos os pormenores.

Galo

Este ano vai ajudá-lo a afirmar o seu poder pessoal e o domínio sobre as situações que dominam a sua vida. Corra atrás da realização dos seus sonhos, as suas vitórias dependerão da sua determinação e empenho. Não fique à espera de que as oportunidades venham ao seu encontro, saiba criá-las!

Cão

Aprimore a comunicação com as pessoas que lhe são próximas, procure ser mais eficiente na forma como expressa as suas ideias e esteja mais recetivo ao que os outros têm para lhe dizer. Este na pode ajudá-lo a libertar-se de situações e hábitos que já não lhe servem.

Porco

Procure abrandar o ritmo e desfrutar mais do seu dia a dia. Este ano convida-o a investir mais no seu bem-estar e também no seu desenvolvimento pessoal. Procure fazer novas aprendizagens, que o ajudem a aprimorar os seus dons.