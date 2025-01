A Madeira é um Elemento associado à construção e à edificação de estruturas, mas, por outro lado, a Serpente traz uma forte energia de mudança, propícia à transformação e à autorregeneração.

A Serpente é o sexto signo do Horóscopo Chinês, que é composto pelos 12 animais que, no início dos tempos, acorreram à chamada de Buda para a celebração do Ano Novo Chinês (outra versão da história refere que o Imperador de Jade convocou todos os animais para a celebração do seu aniversário). A Serpente foi o sexto animal a chegar, mas, segundo a lenda, usou uma estratégia matreira, tendo-se escondido no casco do Cavalo, de forma a aproveitar a velocidade deste para chegar mais depressa. Quando o Cavalo chegou, a Serpente assustou-o e passou-lhe à frente. O Cavalo é, assim, o sétimo signo no horóscopo chinês.

Os nativos do signo Serpente são astutos e perspicazes. Vieram ao Mundo com o dom da subtileza, são hábeis nas suas ações e caraterizam-se pela discrição. Estimula-os a aprendizagem e superam os desafios graças a uma rara atenção a detalhes que outros deixam escapar. Embora possam ser reservados, pois só se pronunciam quando consideram que é oportuno fazê-lo, têm facilidade na comunicação e sentem-se cativados por conversas que alimentam o seu gosto por saber sempre mais.

No campo afetivo, as pessoas intelectualmente interessantes, com bom-gosto e elegância são aquelas que despertam o seu interesse, mas não o demonstram de forma imediata, preferindo avançar apenas à medida que se sentem seguros.

A nível material, os nativos do signo Serpente são naturalmente bons a analisar as situações, avaliam-nas com facilidade de raciocínio e conseguem ter uma perceção profunda daquilo que se esconde para além do que lhes é mostrado. Embora evitem agir por impulso, quando são confrontados com a necessidade de tomar decisões não hesitam, e conseguem agir com presença de espírito, determinação e firmeza nas suas respostas. A autoconfiança ajuda-os a manterem a persistência nas conquistas das suas metas e o foco é um dos seus principais dons.

No Zodíaco Ocidental, o signo Touro é aquele que corresponde ao signo chinês da Serpente.

O Elemento Madeira confere ao signo Serpente uma postura mais amistosa, serena e estabilizadora. Os nativos que nascem num ano regido pela Serpente de Madeira valorizam as conquistas a longo prazo, as relações duradouras e a construção consistente das bases que desejam edificar nas suas vidas.

As caraterísticas acima descritas serão postas em evidência a partir do dia 29 de janeiro de 2025. O Ano Novo Chinês começa sempre numa data móvel, coincidente com a primeira Lua Nova que ocorre depois de o Sol passar pelo grau 15 do signo Aquário – razão pela qual esta data varia entre o final de janeiro e o início de fevereiro. O Ano da Serpente de Madeira tem a polaridade Yin, feminina. Todos os anos chineses são dominados pela energia Yin, o princípio feminino, ou Yang, a polaridade masculina. Neste caso, temos um ano regido pelo signo da perspicácia e da astúcia, com um Elemento estabilizador e favorável à edificação de estruturas e uma energia feminina, mais recetiva, sensível e intuitiva.

Como aproveitar a energia do Ano da Serpente de Madeira?

Saiba integrar na sua vida as principais caraterísticas da Serpente, independentemente de qual é o seu signo chinês:

- Aja com sabedoria e ponderação. São desaconselhadas as ações impulsivas e intempestivas. O uso inadequado da força pode deitar a perder as conquistas feitas e desperdiçar as oportunidades que lhe são apresentadas.

- O Ano da Serpente de Madeira é favorável ao estudo, a todo o tipo de aprendizagens, ao aperfeiçoamento, à educação. Invista na sua valorização pessoal, procure aprimorar as suas capacidades e desenvolver novas competências. Todos os conhecimentos adquiridos neste ano têm boas perspetivas a médio e a longo prazo, ajudando a progredir tanto a nível profissional como no desenvolvimento pessoal.

- Liberte-se de situações tóxicas. A Serpente é especialmente hábil no que diz respeito à autorregeneração e à transformação interior, pelo que ajuda a deixar para trás tudo o que não lhe traz benefícios ou não lhe faz bem. Se tem vindo a adiar um corte difícil na sua vida – quer seja em relação a uma pessoa, a uma situação, a um lugar ou a uma determinada postura – este ano pode dar-lhe a consistência de que precisa para seguir adiante com os seus propósitos.

- Ouça a sua intuição. A Serpente tem um forte poder intuitivo, está atenta aos sinais mais subtis e consegue captar informações escondidas e descodificar mensagens e sinais. Apure as suas aptidões a este nível, aprenda a ouvir o seu instinto e preste mais atenção a tudo o que se passa à sua volta.

- Defina estratégias. O Ano da Serpente de Madeira pode ser bastante favorável para estabelecer objetivos e planificar ações para os alcançar. Aproveite a energia deste ano para definir estratégias e para explorar abordagens diferentes daquelas que já tem usado.

- Cuide de si. A Serpente aprecia o conforto, o luxo e o bem-estar, trabalhando arduamente para conquistar uma maior qualidade de vida. Este ano pede-lhe que dedique mais tempo a si próprio e que invista em atividades que o façam sentir-se bem. Quanto maior for o seu bem-estar físico e mental, melhor será o seu desempenho e melhores serão os resultados que irá alcançar.

- Confie no seu potencial. A Serpente de Madeira ajuda-nos a perspetivar as situações de outra forma, a compreender aquilo que precisa de ser corrigido ou melhorado e a planificar as ações necessárias para pôr em prática as nossas ideias.

- Observe mais, reflita sem agir. A impulsividade é contrária à natureza da Serpente, que age com astúcia e sabedoria.

- Invista na paixão e no romance. O ano da Serpente é propício ao fortalecimento de laços afetivos e ajuda a acentuar o magnetismo daqueles que estão à procura de parceiro. A Madeira auspicia estabilidade para os relacionamentos que iniciarem neste período.

- Reavalie as suas metas. A energia deste ano é propícia à transformação, à adaptabilidade e à mudança, e requer uma avaliação mais cuidada de metas e planos a fim de que se possam alcançar os melhores resultados.

O que deve evitar:

- Apressar as situações;

- Reagir a quente;

- Teimar de forma inflexível nos seus pontos de vista;

- Querer impor as suas ideias aos outros;

- Isolar-se;

- Insistir no que não tem trazido bons resultados;

- Manter metodologias antiquadas;

- Recusar-se a aprender;

- Ser inflexível;

- Mudanças abruptas e radicais – de casa ou de trabalho, por exemplo;

- Exageros e ostentações.

Cores mais favoráveis: vermelho, preto, amarelo

Números da sorte: 2, 8, 9

Horas mais auspiciosas: entre as 09:00 e as 11:00

Signos mais favorecidos: Serpente, Boi e Galo