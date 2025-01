A Serpente de Madeira e o amor

A Serpente é bastante misteriosa e enigmática, sendo um ano favorável à sedução e que pode ajudar a apimentar o romance que caiu na rotina.

Também é um signo muito sensível e atencioso, o que nos traz uma energia que ajuda a aprofundar as relações, a melhorar a comunicação em casal e a assumir o compromisso de uma mudança de atitude, que permita dar início a uma nova fase numa relação que se encontra em desgaste.

A Serpente de Madeira investe de forma cuidada e empenhada na construção de um relacionamento sólido e de uma família unida, equilibrada e feliz. Este é um bom ano para tomar decisões importantes e dar passos sérios como casar, comprar casa ou ter um filho.

Um dos defeitos da Serpente é o ciúme e, neste ano, ele pode ser uma ameaça aos relacionamentos, havendo maior tendência para comportamentos que estão ligados a atitudes de possessividade.

A Serpente de Madeira e a vida material

Este ano favorece os negócios e as iniciativas individuais, mas adverte para a necessidade de ter ponderação e de agir com subtileza. Ao contrário do Dragão, que dominou 2024 e que se carateriza pela ação estrondosa e assertiva, a Serpente traz melhores resultados àqueles que souberem esperar pelo melhor momento para agir, conhecer os seus adversários e desarmá-los com elegância.

A energia deste ano traz-lhe a possibilidade de avaliar os seus objetivos, trazendo-lhe um conhecimento mais amplo sobre as situações, e decidir o que faz sentido manter e aquilo que deve deixar para trás – tal e qual uma serpente larga a pele que já não lhe serve.

A Serpente de Madeira e a saúde

Embora este ano proteja a saúde em geral, é preciso ter especial atenção a qualquer sintoma de fragilidade ou doença, pois tudo o que não for devidamente tratado pode evoluir de forma rápida para uma situação mais grave. Proteja o seu sistema imunitário, pois há maior risco de infeções e de doenças que se transmitem pelo contacto físico. As doenças de pele também merecem especial cuidado e prevenção.