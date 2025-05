No dia 1 de maio de 2025, Vénus deixa as águas sensíveis de Peixes e ingressa no dinâmico e ígneo signo de Carneiro. A partir desta data, as relações, especialmente as românticas, os valores pessoais e o prazer ganham um tom mais direto, ousado, corajoso e impulsivo.

Com Vénus em Carneiro não esperamos, não refletimos, não calculamos, simplesmente agimos. É um período de conquistas, de dinamismo e entusiasmo, de afirmações pessoais e de paixão pelo novo.

Entretanto, a impaciência pode ser nosso maior desafio: será necessário equilibrar o desejo de agir com a escuta atenta do que o outro nos diz.

A seguir, como esse evento influencia cada signo:

Carneiro

Vénus entra no seu signo, potencializando a sua autoestima, magnetismo, capacidade de conquista, sedução e força de atração. Sentir-se-á ainda mais confiante para tomar a frente nos relacionamentos, principalmente os pessoais.

Touro

O ingresso de Vénus, seu regente, em Carneiro, marca um período de recolhimento emocional para si. Será importante respeitar os seus ritmos internos e não forçar algumas situações. Este pode ser um tempo de cura e de reavaliação dos seus desejos. Um amor do passado pode ressurgir.

Gémeos

O trânsito de Vénus através de Carneiro favorece as suas amizades e os seus projectos em equipa. Você encontrará mais prazer nas trocas sociais, nas amizades e poderá envolver-se em causas e grupos que despertem a sua paixão por ideias inovadoras.

Caranguejo

Vénus em Carneiro impulsiona a sua vida profissional, trazendo reconhecimento e oportunidades para assumir novos desafios. A sua imagem pública fortalece-se, mas será importante agir com elegância para evitar conflitos.

Leão

A entrada de Vénus em Carneiro expande os seus horizontes. Poderá apaixonar-se por uma nova filosofia, um novo curso, uma viagem ou uma pessoa que traga a sensação de aventura e liberdade à sua vida.

Virgem

Este trânsito de Vénus em Carneiro activa a sua área emocional mais profunda, pedindo coragem para enfrentar e transformar padrões afectivos. Relações intensas podem surgir, bem como oportunidades para resolver pendências financeiras partilhadas.

Balança

Vénus, o seu planeta regente, agora em Carneiro, traz movimento aos seus relacionamentos. Você estará mais decidido e menos disposto a esperar ou olhar pelo outro. Fique atento ao egocentrismo. O momento pede iniciativa para construir ou renovar parcerias.

Escorpião

Com Vénus em Carneiro, a sua rotina e a sua relação com o trabalho fica mais agitada e dinâmica. Actividades que envolvam prazer e desafios simultaneamente serão as mais gratificantes. Apenas tenha cuidado com a pressa ou a impaciência no dia a dia.

Sagitário

O trânsito de Vénus em Carneiro favorece a sua criatividade e a vida afectiva. Poderá viver romances apaixonados e explorar novas formas de expressar os seus talentos e o seu amor. O prazer virá da autenticidade e da coragem de você ser quem é.

Capricórnio

A entrada de Vénus em Carneiro movimenta a sua vida doméstica e familiar. Será importante agir para criar um lar que reflicta quem você é hoje. Questões familiares poderão exigir atitude firme, mas também não deixe de lado a sensibilidade.

Aquário

Vénus em Carneiro activa a sua comunicação, trazendo mais espontaneidade e sedução às suas palavras. Você consegue unir razão e emoção naturalmente. Excelente momento para projectos de escrita, marketing, ou para iniciar conversas que antes pareciam difíceis.

Peixes

Este trânsito de Vénus em Carneiro ilumina a sua área financeira e a relação com os seus próprios valores. Poderá encontrar novas formas de gerar recursos e será incentivado a investir com mais coragem naquilo que realmente importa para si.