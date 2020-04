Em Abril temos uma energia de primavera que nos vai aquecendo mas ao mesmo tempo instável.

É um mês em que a energia do arquétipo 6 está regente e neste ano de energia 7 quer dizer que a energia está com grandes altos e baixos.

Na prática é um mês intenso, com bastante imprevisibilidade pois deveríamos estar focados no sentido de direção, no cumprir as responsabilidades, no estarmos alinhados com a autoridade mas o nosso verdadeiro poder puxa-nos para a expansão, crescimento, sonho, desejo de liberdade e isso ajuda a desfocar em vez de nos alinharmos.

Será um dia de cada vez e a estratégia é focarmo-nos em nós, olhar para dentro, sentir o que aqui está, não planear nada, não forçar nada. Sentir a cada momento.

Se nos conseguirmos centrar conseguimos também estar no lugar certo à hora certa.

Precisamos mais do que nunca sonhar, ter visão, criar e deixar fluir.

No panorama em que estamos todos a viver, somos mesmo levados a sentir, a olhar para dentro, a voltar à nossa direção, a decidir o que faz e o que não faz sentido na nossa vida.

O que vou mudar a partir de agora. O que vou rejeitar e o que vou recuperar.

O slogan "VAMOS FICAR TODOS BEM" não pode nunca querer dizer vamos voltar ao que tínhamos. Antes pelo contrário vamos voltar a ser.

Ser mais tempo para mim e para os outros, ser mais ligação, ser mais o outro, ser mais parceiro, e ser mais EU.

No mês passado escrevi que era tempo de colher frutos e desfrutar mais, até mesmo usufruir de uma extravagancia.

Quantos foram obrigados, confinados, aprisionados a desfrutar de mais tempo em casa e quantos foram obrigados a deixar hábitos antigos.

Até ao fim do ano continuaremos a sentir instabilidade em tudo o que possa representar o sentido do Ter. E vamos colocar em ca

