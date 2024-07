Em 2024 estamos num ano de energia 3 (TROVÃO) onde a rapidez e a impulsividade, assim como a facilidade de materialização e a inovação vão estar em alta.

Vamos também ter a ajuda do DRAGÃO que nos leva a uma forma de estar mais independente, amável, confiante e enérgica.Em Agosto a energia feminina assim como a dos relacionamentos vai estar mais activa. Quero com isto dizer que vamos estar mais atentos ou sensíveis a estes temas.

Se por um lado os sentimos mais fortes, ativos e indisciplinados, por outro podemos sentir essa intensidade como algo que nos alimenta o poder pessoal ou que pelo contrario nos ajuda a encontrar jogos de poder, nos relacionamentos a dois ou na ligação ao feminino ou à maternidade.

Vamos também sentir neste mês vontade de festejar segundo as tradições ou segundo os rituais que aprendemos com os nossos antepassados.

Ao mesmo tempo esta influência da família, do clã, do sangue pode condicionar a forma como nos expressamos publicamente.

Já percebemos que este mês estamos sempre com alguma intensidade e que nos cabe a nós levar esta vibração pelo lado luz ou então pelo lado sombra. A mesma coisa pode ser muito boa ou pode ao mesmo tempo criar algum esforço. Depende muito de como cada um vai encarar cada situação. E isto deve-se ao facto de a energia central deste mês ser a da montanha, a energia 8 que se movimenta de uma forma brusca e imprevisível criando algum desconforto mas que ao mesmo tempo nos estimula e desafia e motiva pelos desafios que nos ajudam a evoluir.

Quanto mais trabalho e foco interior conseguirmos fazer, mais fácil vai ser esta fase.

Pode acontecer também alguma visibilidade ao nível da energia do trabalho ou do masculino o que nos ajuda a sermos reconhecidos pelo nosso verdadeiro poder ou pelo contrario a sermos desmascarados no caso de nos querermos esconder.

Esta é uma fase para nos soltarmos e desfrutar da verdadeira festa e alegria da vida. Vamos festejar e socializar e vamos colocar mais cor na decoração da nossa casa.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com