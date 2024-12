De acordo com a Numerologia, cada ano tem uma vibração específica, que se obtém através da soma de todos os algarismos que compõem o número que forma esse ano. 2025 é um Ano Universal de energia 9, porque 2 + 0 + 2 + 5 = 9

Para além da energia do Ano Universal, que nos influencia a todos de um modo geral, cada um de nós é influenciado, de modo individual, pela energia do seu Ano Pessoal, o qual é obtido somando o dia e o mês em que nasceu ao número do Ano Universal que é, em 2025, 9.

Ano Pessoal 1

Este é, para si, um ano de novos começos. Terminou um ciclo na sua vida, com importantes aprendizagens, e está agora a começar um novo capítulo. Confie em si e nas suas capacidades e não tenha medo de abraçar novos desafios, o Universo está a pedir-lhe que mostre o que vale. Este é um bom ano para iniciar projetos e para experimentar novas abordagens.

Ano Pessoal 2

Este ano ajuda-o a dar continuidade à construção daquilo que iniciou no ano que passou. Está no bom caminho, e agora é tempo de pedir as ajudas necessárias e de colaborar com os outros para poder alcançar melhores resultados. Neste ano pessoal é provável que precise do apoio de outras pessoas para poder cumprir as suas metas e para concretizar os seus objetivos. É um bom ano para construir alianças, parcerias e todo o tipo de relacionamentos.

Ano Pessoal 3

Este ano é muito favorável para si, já que é também esta a energia vigente em 2025! O seu potencial criativo está em alta, o que lhe permitirá encontrar soluções rápidas e eficazes para as situações com que tem vindo a lidar. É um bom ano para realizar os seus desejos, pois terá maiores probabilidades de conseguir concretizar os seus sonhos.

Ano Pessoal 4

Este ano traz-lhe importantes aprendizagens e crescimento espiritual, estando especialmente focado na vida familiar e na relação com os que mais ama. Pode sentir que algum karma familiar vem à superfície para ser libertado, ou pode sentir-se impelido a ter um contacto mais próximo com as suas origens. Encontrará, na sua família, chaves importantes que lhe dizem que aspetos da sua própria vida precisam de ser curados e libertados para que possa sentir-se mais seguro.

Ano Pessoal 5

Este é um ano rico em ideias e terá boas oportunidades de transformar os seus sonhos em realidades concretas. Se a sua atividade profissional está de algum modo ligada ao uso da criatividade, este ano será extremamente proveitoso para si, já que a sua imaginação está particularmente favorecida. Seja qual for a sua área, este ano pode abrir-lhe novas portas e alargar os seus horizontes.

Ano Pessoal 6

Este é um ano de cura, que lhe trará a possibilidade de sarar feridas emocionais ou mesmo físicas. Dê muita atenção às necessidades do seu corpo e assegure-se de que o seu bem-estar é a sua grande prioridade. Defina limites e faça com que eles sejam respeitados, não só pelos outros, como também por si próprio.

Ano Pessoal 7

Neste ano pode sentir-se guiado para uma nova direção ou sentir que a sua vida mudou de rumo. O seu crescimento interior e o seu desenvolvimento espiritual estarão em destaque, sendo um ano favorável para prestar mais atenção à sua intuição, aprendendo a dominar melhor o seu ego, o que irá abrir-lhe novas portas e fazer com que surjam outras oportunidades na sua vida.

Ano Pessoal 8

Este é um ano de transformação, e irá ajudá-lo a alterar aspetos da sua vida que precisam de uma renovação. Haverá, no entanto, a necessidade de se libertar do passado para poder receber essas mudanças e novas oportunidades. Quanto mais se libertar do passado, maiores oportunidades e bênçãos receberá na sua vida, e mais fácil será para si ir atrás daquilo que realmente deseja.

Ano pessoal 9

Este ano completa um ciclo na sua vida, sendo caraterizado pela resolução de situações e pelo fim de algumas situações que ficam definitivamente esclarecidas. Tanto pode sentir que um projeto importante chegou ao fim, ou um relacionamento, ou pode sentir que algumas das suas crenças já não estão de acordo com o que deseja para a sua vida. Este ano é favorável às viagens e a tudo aquilo que contribua para alargar os seus horizontes. É, também, um bom ano para se dedicar à escrita.