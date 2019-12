Se não gosta da exuberância da maior parte das decorações natalícias que anualmente invadem lares, lojas e centros comerciais de norte a sul do país, siga os conselhos de Alexandre Saldanha da Gama, consultor de feng shui com larga experiência, que aposta na simplicidade para recuperar a harmonia. "Durante o Natal, decoro a casa de forma muito simples e discreta, variando de ano para ano, consoante a minha inspiração", confessa o reputado especialista.

"Eu utilizo velas, taças com chocolates e uma árvore feita de arames com velas penduradas", referiu ainda em declarações à edição impressa da revista Saber Viver. Apesar do branco ser a cor da tranquilidade, o consultor desta filosofia de harmonização de interiores acaba, à semelhança de inúmeros portugueses, por privilegiar as cores mais tradicionais. Para se inspirar, veja também a galeria de imagens com ideias para decorar a sua casa para o Natal.

"O verde e o encarnado são os tons principais e, quando gosto muito deles, acabo por manter os enfeites para além do tempo da quadra natalícia. Ficam até me apetecer tirar", revela ainda o especialista, que também tem o hábito de oferecer presentes menos convencionais aos familiares e aos amigos nesta época do ano. Uma forma de contrariar o consumismo desenfreado que, ano após ano, continua a marcar esta quadra, uma das mais agitadas do ano.

"Ofereço cheques de tempo, isto é, em vez de esperarmos pelo Natal seguinte, ofereço umas horas para passarmos juntos, que até podem ter data e hora marcada", sugere Alexandre Saldanha da Gama. "Evito o lado comercial e consumista do Natal, pois do que eu gosto mesmo é do convívio entre a família e amigos e de oferecer presentes fora de época", confidencia o especialista, que, tal como a maioria, também não resiste às tentações.