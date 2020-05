O Verão com o seu vigor.

É um mês em que a energia do arquétipo 4 está regente e neste ano de energia 7 quer dizer que do ponto de vista energético vamos precisar de soltar, deixar voar, deixar acontecer, fluir livremente.

É um mês de procura da liberdade, de soltar as amarras e ao mesmo tempo poder viver o sonho.

Como sabemos a energia do ano 7 ajuda a terminar ciclos mas também a colher frutos.

Alguns de nós vão poder finalmente virar a página para outro capítulo, para outra forma de estar e de viver com mais projeção para o futuro e mais livres das amarras do passado.

Este mês de junho ajuda-nos a abrir horizontes apesar dos condicionamentos dos tempos.

