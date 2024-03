Em 2024 estamos num ano de energia 3 (TROVÃO) onde a rapidez e a impulsividade, assim como a facilidade de materialização e a inovação vão estar em alta.

Vamos também ter a ajuda do DRAGÃO que nos leva a uma forma de estar mais independente, amável, confiante e enérgica.

Em Abril reforçamos esta energia pois a vibração do mês é exatamente a mesma da energia do ano. Estamos então num ano 3 e num mês igualmente 3.

Na prática vamos ter um mês que pode ser muito bom ou muito mau, dependendo da maneira de estar de cada indivíduo pois esta combinação leva a uma grande força e intensidade que pode reforçar o nosso poder pessoal e ao mesmo tempo nos abre caminho para mais guerras de poder. Depende mesmo da intenção e equilíbrio de cada um.

Vamos estar com facilidade em estabelecer ligação forte e ser empáticos com os grupos, com as coletividades e ao mesmo tempo podemos sentir alguma dependência e falta de liberdade, o que nos deixa com algum desconforto.

Vamos sentir poder ao conquistar e ao concretizar ou terminar processos. Vamos estar focados em colher frutos mas ao nosso modo. Ou é como eu quero ou então não serve.

Podemos sentir alguma tensão no contacto com os mais velhos, onde vamos precisar de flexibilizar e até curar e tornar mais transparentes algumas verdades associadas aos nossos antepassados.

As responsabilidades e o sentido de direção vão estar em segundo plano, preferindo a liberdade e o deixar acontecer em vez de seguir o planeamento.

Sentimos necessidade de nos libertar dos compromissos, dos chefes e dos condicionamentos.

Ao nivel dos relacionamentos podemos encontrar mais fogo, mais magia mas cuidado com os mal entendidos que podem desencadear alguns conflitos.

Podemos aproveitar esta fase para viajar ou conhecer outras culturas mas sempre em boa companhia e em segurança.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com