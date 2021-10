Este ano de 2021 com a energia 6, a energia do céu que nos ajuda a ter mais sentido de direção mas também a estarmos mais tensos e menos adaptáveis.

Neste mês de Novembro temos a energia 5 a visitar este período o que leva a que tudo seja forte e intenso.

Este mês pede-nos que nos centremos e que possamos ser mais genuínos connosco próprios e por consequência seremos também com os outros e com a vida.

É uma fase com alguns desafios pois tudo pode ficar mais tenso, embora os resultados possam ser bastante positivos.

Podemos ser solicitados em várias direções ao mesmo tempo.

Sentimos uma necessidade de colher frutos, de finalizar processos, de separar o trigo do joio para que possamos descansar e ter mais qualidade de vida, mas na verdade também isto será apenas consequência de quem consegue seguir a sua direção, de quem consegue ter coluna vertebral e consegue seguir os seus princípios.

Todos os outros podem ter choques com a autoridade e perder o sentido de direção, vivendo alguma inflexibilidade e até arrogância.

Tal como as árvores que concentram a sua energia no seu interior esquecendo por agora os ramos a e as folhas, proponho também que possam aproveitar esta fase do ano para se virarem mais para dentro, utilizem a vossa energia para ler, estudar, crescer interiormente e que possam tornar a vossa casa mais quente, mais confortável, para melhor preparar este inverno.

Alexandre Gama

ag@alexandregama.com

www.alexandregama.com