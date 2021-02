Em fevereiro entramos finalmente na energia do ano de 2021. Segundo a astrologia do ki das 9 estrelas, a energia 6.

Vamos ter então um ano muito adequado para trabalhar o verdadeiro sentido de direção, a organização, o planeamento e a confiança para além da fé.

Precisamos muito de levantar os nossos valores e princípios de modo a evitar a inflexibilidade, o autoritarismo, a arrogância, as regras e as restrições.

Quando digo adequado para trabalhar, digo trabalhar comigo e para mim, pois vivemos numa época onde nos viramos muito para fora, onde nos anulamos ou apontamos o dedo aos outros.

Se queremos mesmo evoluir e fazer a diferença precisamos tornar consciente e pessoal todas as nossas decisões. Assumir a nossa direção ao invés de ser pró ou contra as decisões dos outros.

Sendo o ano da energia do céu, da energia da verdadeira autoridade, sempre que não somos a nossa própria autoridade vamos ser levados a ter de levar ou confrontar com a autoridade dos outros.

Em fevereiro estamos numa fase intensa, instável, incerta, sobre os temas do poder, da posse, dos assuntos territoriais que se manifestam através da lei dos extremos do tudo ou do nada. Esta vibração vem intensificar ainda mais a tensão vivenciada ao longo deste ano.

Mas este mês reforça também a necessidade de tornar público e visível tudo o que pode estar escondido ou oculto. Traz para a luz, para o consciente o que ainda estava vedado.

Mais uma vez saliento a possibilidade da indisciplina, de comportamentos explosivos e emotivos com o objetivo de fazer cair as “máscaras”.

Seja honesto e verdadeiro e irá atrair os AMIGOS/ANJOS que precisa a cada momento.

Fortalecido pela energia do búfalo, neste mês de fevereiro assim como no de janeiro de 2022, encontramos a motivação interna para sermos verdadeiros, para soltar os medos e procurarmos mais paixão e alegria interior.

Alexandre Gama.

