Ao vivermos esta energia da era de aquário, e sentimos agora um cheirinho do que poderá vir a ser, constatamos que as sinergias são cruciais. Percebemos que pedir ajuda não é para fracos e sim para corajosos, para inteligentes que identificam as suas vulnerabilidades, os seus pontos fracos, e, dotados desta inteligência, recorrem ao outro.

Mulheres e homens devem ocupar os seus lugares, devem honrar a sua natureza, e tanto faz se é uma mulher a pedir ajuda ou se é um homem a fazê-lo.

Tendemos a ignorar o facto de que fazemos parte de um sistema maior, de que, porventura, seremos a espécie menos capaz de se orientar sozinha. Hoje em dia vamos notando que existem cada vez mais pessoas a assumirem que fazem terapia, e ainda bem que assim é. Para quê condicionar o mundo a uma caixinha mental que alimento com uma narrativa tóxica, onde me julgo porque não me sinto competente, confiante, seguro, se posso curar as minhas feridas através de um olhar atento aos meus padrões, se posso adotar medidas distintas, se posso pedir a um colega ajuda para desenvolver um trabalho que irá ficar muito mais rico com o seu contributo?

O nosso ego é incapaz de aceitar a vulnerabilidade. Porquê? Talvez porque educamos os nossos filhos dizendo-lhes que eles são a coisa mais importante da nossa vida, que eles são a pessoa mais especial do mundo. E assim crescem as crianças, sob a ameaça de que não poderá haver ninguém mais especial, porque isso irá colocar em causa quem são. Se conseguíssemos transmitir que o outro é igualmente especial, que a pessoa mais importante da nossa vida somos nós próprios, estaríamos eventualmente a ser um melhor exemplo.

Existem demasiadas crianças com um papel de salvadoras na sua família, existem demasiadas crianças que medem cautelosamente o que escolhem dizer para não ferir suscetibilidades (o ego) dos seus pais. Têm que ser fortes, tem que ser as melhores do mundo, têm que SER alguém na vida, sem que nunca lhes seja transmitida a verdade do que é SER alguém na vida, pois o conceito está desvirtuado e intimamente vinculado a um lugar da matéria, do TER, do poder, da hierarquia. E é aqui que muitas vezes falhamos: ignoramos a ancestralidade, desvalorizamos o respeito pelo lugar de quem é mais velho, mais experiente, mais sábio. Importa ter, não importa ser.

Ser é respirar, não há outra forma de sermos, não há outra forma de estar aqui e agora, presentes, palpáveis, à distância de um abraço, se não estivermos a respirar.

E quem é que ensina as crianças a respirarem? A urgência de dizer 'pronto, pronto, já passou' é corriqueira, não abre espaço para a criança reconhecer as sensações e emoções que a invadem. Vamos assim, instalando a ansiedade, a frustração, o medo de ser fraco ou 'inferior'.

A parentalidade consciente vem trazer uma nova abordagem à educação das crianças, e, apesar das opiniões divergirem, acredito que é benéfico a criança sentir-se como alguém que é vista e considerada, de acordo com a natureza do que é: uma criança. Quando um educador consegue transmitir este princípio, SER este exemplo, a criança em causa irá conseguir também reproduzi-lo, futuramente, com as pessoas que se cruzarem na sua vida.