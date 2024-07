Principal orientação: BORBOLETA

Principal desafio: RATO

A Borboleta é a regente da transformação, ou seja, das mudanças que todos temos de atravessar para nos libertarmos de padrões de pensamento e pesos que já não nos servem.

A nossa mente resiste à mudança.

Ela prefere a segurança do que já é conhecido. Mas esta é uma altura muito propícia para que transforme a sua vida.

Quando transformamos a qualidade dos nossos pensamentos e aceitamos as nossas metamorfoses, tudo muda.

Liberte-se do medo de sair do seu casulo. Quando se libertar da necessidade de controle e enfrentar o medo de voar, irá descobrir as cores das suas asas. Permita-se ser livre de ser quem é.

AHO

Ana Paula Lago

comunidadedoser.marcacoes@gmail.com~

https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/ana.p.lago.3

Sites : www.comunidadedoser.com