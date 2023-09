Principal desafio : LOBO

Principal orientação: CORUJA

Para a primeira semana de outubro o Lobo, o nosso eterno professor, alerta-nos para o

principal desafio, relacionado com a adaptação ao novo ano letivo, o que não é de

estranhar, dados os desafios com que se confrontam a maioria das famílias do nosso país

neste início do ano escolar. O Lobo passa a sua vida inteira a aprender para depois poder

ensinar o que aprendeu. Ele transforma o conhecimento em sabedoria, de modo a poder

aplicar tudo o que aprendeu na sua vida prática, e traz também a consciência de que todos

os relacionamentos são desafiados em fases de mudança e de adaptação a novas rotinas.

Para ultrapassar este desafio a recomendação das cartas de cura xamã é recorrer à

medicina da coruja, que nos ajuda a ver com os olhos do coração os desafios de todos

aqueles que nos rodeiam. A deusa Atena tinha sempre uma coruja no seu ombro e preferia

ver a realidade através dos olhos da coruja, para não correr o risco de ser iludida pela

realidade. A Coruja vê sempre a verdade, para além da realidade e vê mais fundo do que

aquilo que os olhos humanos conseguem alcançar. Permita-se esta semana ver ver com

os olhos do coração recorrendo à sua intuição e entenda que muitas reações não são para

levar a peito. Muitas vezes as nossas reações são influenciadas pelas inseguranças e pelo

acréscimo de stress. As dos outros também

Ana Paula Lago

