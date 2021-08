O Anjo Omael rege entre o dia 18 e 23 de Agosto e a sua essência é Multiplicação, a que a partir de uma semente nos permite obter abundantes colheitas. Este Anjo traz a expansão das ideias, dos sentimentos e da matéria, gerando a abundância.

Podemos convocar Omael para a criação de empresas ou negócios, para a geracão de criaturas, animais, colheitas. As pessoas nascidas na regência deste Anjo são revigorantes pois, transmitem esperança e alegria.

Tudo o que se fizer sob os auspícios de Omael será multiplicado.

A abundância dos resultados está garantida se nós próprios actuarmos como efeito multiplicador, como agente de fecundidade.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Omael Senhor, desejo que através de mim venham ao mundo almas nobres e elevadas; gostaria de ser eleito por Ti para transmitir a vida a seres superiores que darão testemunho do Teu Reino.

Na Exortação Omael diz-nos: Peregrino, o Eterno confiou-me a multiplicação das espécies e a perpetuação das raças e Eu designei-te a ti para desempenhares a função de gerador.

Os dons do Anjo Omael são entre outros: paciência nas transformações e e nas misérias da vida; fecundidade e normalidade nos partos: êxito nos estudos da medicina, cirurgia e química; sucesso na multiplicação dos seres.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjodaguarda@sapo.pt