Anjo da Guarda: descubra qual é o seu

De acordo com a tradição católica, e com os contributos importantes de S. Tomás de Aquino, que foi grande estudioso da matéria, a Hierarquia Angelical compõe-se de nove coros que perfazem 72 Anjos iniciando-se o ciclo com a chegada da primavera em 21 de março, com a regência de Vehuhiah, que é o primeiro dos Anjos.

A partir de 21 de março os 72 Anjos vão-se sucedendo ao longo de 365 dias, regendo durante cerca de 5 dias, segundo uma ordem própria de acordo com a essência atribuída a cada Anjo.

Na tabela procuramos o dia e mês do nosso nascimento e encontramos o nosso Anjo da Guarda, depois deste primeiro encontro as portas do divino abrem-se generosamente para nós, os Peregrinos.

E à imagem do processo de gestação os 72 Anjos preenchem-nos a todos com as suas características espirituais de modo a que todos os seres humanos sejam espiritualmente completos, possuindo um pouco de todas as suas essências.

O dia e mês do nosso nascimento é a pedra-chave para encontramos o nosso Anjo da Guarda. Ao conhecermos a essência e dons do nosso Anjo da Guarda sucede, como que por magia, o súbito reconhecimento de que também, possuímos aquelas características e qualidades.

A união do ser humano com o seu Anjo da Guarda marca o princípio da fantástica viagem ao auto-conhecimento que leva à maior consciência do Eu, da Vida e de Deus.

"Meu querido anjo da guarda

minha doce companhia

guardai a minha alma

de noite e de dia."

Filomena Villas Raposo

In Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda