Segundo os Caldeus, além do regente do ano, temos um planeta que nos rege a cada 36 anos num grande ciclo?

Estivemos sob a regência do Sol (que é um luminar e não um planeta) de 1981 até 2017 e, por esse motivo, voltámo-nos mais para o nosso ego, o narcisismo ganhou força e tornámo-nos mais egocêntricos e individualistas. Para entenderes melhor, no século XX, por exemplo, o ciclo de 1909 a 1944 foi regido por Marte, o deus da guerra, e não foi por acaso que durante esse ciclo ocorreram duas guerras mundiais.

Para perceberes melhor, 2016 é um ano 9 (2 + 0 + 1 + 6), o que também, segundo a numerologia, indica o fim de um ciclo. Se pararmos para reflectir, podemos observar que 2016 foi, sobretudo, um ano de encerramento de ciclos. Para muitos, um ano em que a força solar ficou ofuscada, mas, de uma forma ou de outra, algo novo começou a surgir e o que já não fazia sentido terminou.

Sempre que começa um novo grande ciclo de 36 anos, o planeta regente desse ciclo rege o primeiro ano desse mesmo ciclo. Assim, no dia 20 de Março de 2017, por volta das 7h40, iniciámos um novo grande ciclo, regido pelo planeta Saturno, já conhecido pela sua seriedade, exigências e cobranças, pelos seus conhecidos obstáculos e limites, mas também pelas suas grandes, transformadoras e maravilhosas lições.

Ao iniciar este novo e grande ciclo de Saturno, 2017 foi regido por esse planeta, e da mesma forma, 2024 será novamente regido por Saturno, exigindo de todos nós mais responsabilidade e compromisso, de uma forma mais global e planetária, além da individual.

Vivemos um tempo em que precisamos deixar de olhar apenas para nós e dirigir o nosso olhar para a comunidade humana e para o planeta em que vivemos. Precisamos arregaçar as mangas e começar o trabalho de reestruturação de valores, baseados em novos princípios. A fase de “adolescência solar”, onde o narcisismo e o individualismo fazem parte da vida de todos, deve chegar ao fim. Precisamos amadurecer como humanidade e começar a entender que vivemos em coletividade.

Temos de nos comprometer de forma responsável com a construção de novas bases, novas estruturas, de forma racional e responsável. Devemos desenvolver uma consciência colectiva, exercitar a paciência e assumir o compromisso com a renovação e a construção de uma nova Terra.

Saturno será vivido em dobro

Como regente do novo ano e do novo ciclo, Saturno será vivido duplamente, e, portanto, precisamos começar a trabalhar de facto. Saturno é um planeta de grande importância na vida de todos nós e da sociedade. Ele apresenta-nos os limites e as responsabilidades.

Podemos esperar por um tempo muito diferente do que vivemos, especialmente as pessoas nascidas a partir de 1981, que entendem a sociedade focada em valores individuais, uma sociedade solar, com valores humanitários colocados em segundo plano e focada em valores narcísicos.

Saturno é um planeta de carma e o seu símbolo é uma caveira com uma foice. Podemos esperar uma espécie de pai severo, ceifando tudo o que não está de acordo com o nosso crescimento e evolução, tanto a nível pessoal como colectivo. Não serão anos fáceis, pois seremos convocados a reflectir sobre valores perdidos há muito tempo.

Quem não conseguir alinhar-se com a vibração de Saturno, e essa tarefa é sempre mais difícil para os jovens, pode sentir o peso da sua mão. Portanto, é hora de perceber qual a mensagem que Saturno traz para as nossas vidas, individual e colectivamente, e quais os caminhos que ele nos indica e que devemos seguir.

Quando Saturno toca as nossas vidas, não há desculpas. Ele é severo, exigente, duro e seco, e, portanto, podemos esperar mais cobranças em 2024. Certamente, ele vem para colocar as nossas vidas nos trilhos, no caminho correcto e recto, o caminho que está directamente ligado ao nosso carma. Ele pode trazer provações, necessidade de construirmos novas estruturas, e tudo isso temperado com muita luta pessoal e colectiva.

Trabalho, responsabilidade e compaixão

Saturno está directamente ligado ao trabalho, às nossas lutas individuais e colectivas diárias. Novas estruturas serão criadas, muitas responsabilidades serão exigidas, e o mais interessante deste período pode ser a mudança total de valores humanos, colectivos, morais e éticos, que se perderam nos últimos anos. Será despertada uma nova moral, baseada na aceitação da humanidade como um todo, e não em dogmas criados pelos homens e pelas suas religiões e políticas.

Os primeiros anos da regência de Saturno têm sido anos mais difíceis e podemos esperar mais dificuldades em 2024. No entanto, devemos olhar para este novo ano como um ano de aprendizados para a construção de um novo tempo que está por nascer.