O ANJO VASARIAH rege entre o dia 29 de Agosto a 2 de Setembro e a sua essência é Justiça Clemente no sentido que a Justiça exponenciada alcança a Clemência. A justiça deve ser clemente ou não é justiça. Esta justiça não fecha os olhos diante da culpa antes compreende os instintos malévolos, desculpa a conduta errónea, potencia a retificação dos hábitos e a ressocialização do infractor. Quando Cristo curou os enfermos e salvou a adúltera de ser apedrejada disse-lhes simplesmente «Vai e não tornes a pecar»

Na Invocação pedimos ao Anjo: Em todo o momento e em todo o lugar faz que eu seja um modesto servidor da Tua Lei e não o braço arbitrário de um terrestre e injusto poder.

Na Exortação VASARIAH diz-nos: Tu aceitaste, Peregrino, submeter as exigências do teu carma pessoal às necessidades do carma colectivo; …. A todo o momento e a todo o lugar, deves ser a Pessoa do justo equilíbrio.

Os dons do Anjo VASARIAH são entre outros: socorro contra os que nos atacam em tribunal; ajuda e sucesso nos assuntos judiciais e estatais; facilidade de comunicação, amabilidade e modéstia.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo