O ANJO MENADEL rege entre o dia 18 a 23 de Setembro e a sua essência é Trabalho, aquele que concilia situações emotivas, sentimentos contrapostos para que aprendemos a submetê-los aos desígnios do nosso Eu Superior. Este é o sentido do trabalho humano. O trabalho interno materializa-se no trabalho externo para que possamos compreender o que nos falta interiorizar em ordem à a nossa evolução espiritual de modo a que possamos trazer a espiritualidade à matéria, ao quotidiano, ao nosso viver.

Na Invocação pedimos ao Anjo MENADEL: Quero voar para a Tua Luz, quero obter de Ti o visto para voltar à minha Pátria; quero puder escutar a música das esferas, o crepitar dos astros na sua marcha espacial.

Na Exortação o Anjo MENADEL diz-nos: Peregrino, novos trabalhos te esperam, mas não trabalharás mais na sombra. Daqui em diante a tua obra será iluminada pelas fontes da Luz Cósmica.

Os dons do Anjo MENADEL são entre outros: conservar o trabalho e os rendimentos; protecção contra caluniadores e maldizentes; libertação dos hábitos e dependências tóxicas; encontrar pessoas que se afastaram e bens extraviados.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

