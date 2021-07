O Anjo Melahel rege desde o dia 12 a 16 de Julho e a sua essência é Capacidade Curativa que dá ao individuo a virtude de discernir, entre as diferentes ervas medicinais, aquelas que servem para curar as mais diversas doenças. Da cura emana o pacifismo, a fecundidade, a saúde e a harmonia entre os pensamentos e os sentimentos.

Na Invocação pedimos ao Anjo Melahel: Inspira o meu espírito para poder tirar conclusões gerais a partir das observações particulares, para tudo em mim se poder reconstruir segundo a ordem natural e levar aos outros a imagem da Tua Divina Harmonia

Na Exortação o Anjo Melahel diz-nos: Conto contigo, Peregrino, para fazer saber aos teus irmãos que eles podem pôr-se em uníssono com a minha Ideia e com o meu Amor; que é necessário que amemos juntos as mesmas coisas ....

Os dons do Anjo Melahel são entre outros: cura por plantas medicinais; fecundidade nos campos; propicia a chuva; ousadia e coragem; protecção contra contágios, infecções e doenças.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

