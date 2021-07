No sábado iremos ter uma lua cheia no signo de Aquário às 03h37, será uma lua de elemento ar, que está ligado à mente, aos nossos pensamentos, ideias, mas também à essência da respiração, o ar que entra nos pulmões e que nos dá vida. Portanto, cria espaço no teu chakra do coração, inspira e expira profundamente, liberta e purifica!

A lua cheia fala de introspeção, contemplação, o seu convite é de abertura de consciências de uma forma individual mas também de uma forma coletiva.

Usa esta energia da lua cheia de aquário para honrar a tua fluidez, a tua essência, a tua individualidade, a tua identidade, liberta os receios, as vergonhas, as desculpas, não vás contra a fluidez do querer do teu ser.

Esta energia pede ousadia, arriscar, ser diferente, expansivo, experimentar conversas diferentes, inovadoras, expansivas, sair da zona de conforto, não ter medo do diferente, aprender temas do teu interesse, criar, renovar. Poderás sentir as "borboletas na barriga", mas são elas mesmo que são um sinal de evolução, porque quando fazemos diferente. permitimos a expansão para a mente e o espírito.

Conecta-te com o que faz sentido para ti, descobre a tua tribo, e vive através da tua alma.

Esta lua cheia em aquário poderá representar uma abertura em termos espirituais, mas também na criatividade.

Esta lua pede que uses as tecnologias de forma saudável. Faz uma pausa ou passa a mensagem que queres, cria a tua comunidade, fica recetiva/o aos teus grupos de alma.

Questiona-te:

- Qual é o caminho da minha alma?

- Como posso sentir mais felicidade?

- Que passos posso dar para o meu bem estar e de que forma posso contribuir para ajudar o meu mundo a melhorar?

