de 12 de outubro a 24 novembro 2023

Conquistas para Escorpião-Peixes-Caranguejo

Emana a energia da confiança, do instinto, da ousadia, impulsiona e fecunda a vida tal como a energia sexual, também a agressividade. Por vezes as qualidades marcianas, que são responsáveis pelo Marte, que muitas vezes está ligado a catástrofes, guerras, genocídios e a toda a violência que o homem é capaz de transportar.

Quando Marte entra em Escorpião, é natural que as interpretações que possam surgir em relação a este transito, estejam embutidas em tudo que é de mais sórdido e violento a acontecimentos à nossa volta.

Como Escorpião está relacionado com o sexo, a transmutação e a morte, traz mudança profunda e o fim de um ciclo, para outro começar, na constante roda da vida.

Quando se dá este trânsito, há grande necessidade de transformar e destruir tudo o que não serve mais para o nosso prepósito de vida. Há perdas e sofre-se danos causados pela destruição.

Impreterivelmente Marte em Escorpião representa o poder que existe dentro de nós, tanto destrutivo como construtivo.

É notório o poder invisível de Marte em Escorpião dentro de nós. É como se fosse uma arte mágica como processo de mudança.

Este trânsito traz à luz tudo o que estava escondido, fruto de ações realizadas por trás de anteriores acontecimentos e que agora surgirão sem máscaras, sem hipocrisias.

Nunca devemos culpabilizar este trânsito por situações nefastas que possam estar a passar, pois ele só marca um ciclo em que tudo o que está escondido na caixa do politicamente não correto, vem à tona sob forma mais visceral e catastrófica.

Este trânsito aponta para a importância de repensar, nossos valores, teorias e crenças, porque por vezes observamos que o homem transporta dentro de si a parte “obscura “ e que coloca debaixo do tapete, que recusa ver.

Também faz apelo a vingança, ódios.

Os relacionamentos podem passar por tensões, conflitos, obsessões, traições que podem não ser perdoadas. Também se deve evitar criar inimizades neste período pois, podem tornar se inimigos perigosos e cruéis.

Bom período para economizar, diminuir dívidas, evitar grandes investimentos.

Trará também tal a atração pelo oculto e mistérios, ciências ocultas e todos os mistérios da vida. Podem ser revelados segredos.

Cristina Candeias