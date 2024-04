Poesia dos Céus ; Lua Nova Carneiro/Eclipse Solar 8 abril 2024

Carneiro para mim, tem, muito a ver com o nosso ego e sua expressão. Para mim ainda, este Eclipse Solar /Lua Nova de Carneiro é o verdadeiro início do ano novo astrológico.

Regido esotericamente pelo primeiro raio, Vontade e Poder. As erupções vulcânicas e os raios/trovões são símbolos para o primeiro raio: aqui na Indonésia, um vulcão onde estive há pouco mais de 1 semana, entrou em erupção e os trovões têm sido muitos.

Representam o carácter abrupto, impulsivo e às vezes agressivo, de Carneiro: pela negativa, as guerras enfatizam a violência alimentada pelo fogo do fanatismo.

Pela positiva, é uma força tremenda para o bem. Com humildade, após as muitas tribulações que pela estrada da Vida o peregrino/ego enfrenta, ele pergunta à Alma a grande questão:

"O que devo fazer?".

E vem a directriz divina:

-"A Ordem a partir do caos: ó Peregrino na estrada da morte, esse é o Caminho para ti: Amor deves aprender. Dinâmica terás. O uso correto da destruição para o avanço do Plano deve ser o caminho para ti. A adesão ao ritmo do planeta liderará o Bem-aventurado oculto e trará a ordem” (este último parágrafo em aspas não é meu e tem autoria que desconheço).

"Amor deves aprender"…

O Sol está eclipsado: há pessoas, atitudes, circunstâncias que se vão eclipsar da nossa vida. Que seja, vão com a graça divina!

Os próximos 6 meses são excelentes para cura de feridas antigas, de processar, purificar, refinar mágoas, dores, traumas, bloqueios, reactividades. Desta vida e de outras. Não fugir da sombra, encará-la como Hércules quando estava no pântano com a Medusa: com humildade, para termos possibilidade de transformar e transcender.

Esta Lunação está conjunta ao Quíron: novo ciclo para reflectir sobre a nossa sombra e feridas humanas. Na antiguidade a Serpente era símbolo dual, simultaneamente de veneno e da cura (anti-duos, antídoto). As duas serpentes no caduceu de Hermes também o simbolizam.

“Cristo ele próprio, se comparou a uma serpente” … (Carl Jung Liber Novus pag 218). “Mas a serpente, também é vida. Na imagem fornecida pelos antigos, a serpente acabava com a infantil magnificência do paraíso; eles disseram mesmo, que Cristo ele próprio, havia sido uma serpente” (Carl Jung Liber Novus Nota 136, pág. 243). “Na antiguidade clássica como noutras civilizações, a serpente era, não só um animal que excitava medo e representava perigo, mas que também significava cura” (Carl Jung CW 18 pág. 116). “Nós tememos a nossa serpente -disse ele – assim como também receamos o numinoso -por isso fugimos dele… Tudo o que temos a dar ao mundo e a Deus, somos nós mesmos, como somos. Mas, esta é tarefa mais difícil de todas. A maioria de nós quer que sejam os outros a fazê-lo por nós, a carregar-nos a nós, com eles”. Carl Jung J.E.T., pág 178).

O local do Mapa onde temos Carneiro, está agora carregado de energia para o envolvermos neste trabalho autêntico, sincero, corajoso e verdadeiro. Neste encontro profundo que abrirá portas ao novo.

Esta estação de eclipses, é um abrir de portais – sobretudo nas partes do Mapa Astral onde temos Carneiro e Touro. Nesta revelação do antídoto para o veneno, do remédio que cura, do bálsamo que conforta até a Alma.

O regente, Marte, está no último signo, Peixes: o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, os arquétipos da criança e do ancião. Esta lunação pede a revelação da unidade: temos que ter mente de principiante, aquele estado de espírito inocente e receptivo próprio dos começos, para fecharmos o ciclo - Orobouros – passarmos da inocência inconsciente à inocência conquistada pelo saber de experiência feito.

Até porque Marte está conjunto a Saturno, o Mestre que pede disciplina, trabalho coerente, responsabilidade, compromisso. Para além de que esta união pede, como já tenho revelado, que coloquemos em ordem, lancemos as fundações para criar algo sólido para o futuro.

No polo oposto, Balança, estamos a libertar formas obsoletas, negativas, de vinculação, relação e partilha.

Mercúrio retrógrado em Carneiro vai mostrar-nos aquele ponto cego que não vimos antes e cuja clarificação fará muita diferença nas nossas tomadas de consciência e de decisão. Essa intuição/visão das portas por onde devemos avançar, e do como avançar, e das prioridades sábias, e das mudanças mesmo vitais a fazer.

Abril é um mês especial, com cerca de 12 conjunções, entre as quais (para além das que já mencionei) Vénus conjunta a Neptuno, Sol conjunto ao Nodo Norte, Júpiter conjunto a Urano. Com novos começos/modalidades de ser e fazer, em vários aspectos da vida. Temos, pois, oportunidade de lançar à Terra várias sementes nesta Lunação, que terão vários momentos de floração e maturação, sendo o Outubro de 2024, Junho a Agosto 2025 e Março 2026.

O que o faz vibrar?

Como se comprometer com o seu propósito?

E o que precisa ser curado, revisto e gerido, para poder melhor cumprir o seu destino/missão/Ser?

