Poesia dos Céus: Lua Crescente em Gémeos, 17-23 Março de 2024.

Como sempre, a Lua Crescente exige energia, empenho, ação, estamina, abertura do Caminho.

A Lua em Gémeos pede abertura à comunicação ao diálogo, à partilha, regida por um Mercúrio em Carneiro que quer fazer do Verbo fogo.

Fogo que nos alumia a estrada rumo a novas aventuras, possibilidades e expansões.

Fogo que queima o passado liberta-nos do supérfluo e do pesado, cicatriza feridas.

Ou fogo que atira a disparar por todos os lados, língua afiada que corta fundo, fogo que não sente nem acredita, ferido por uma revolta cega.

Compete a cada um e uma de nós, usar este fogo mais amorosamente, nas escolhas mais sábias nascidas das águas de Peixes, de uma intuição e sensibilidade enraizadas no silêncio da Alma.

Expressar as nossas necessidades emocionais, os nossos sentimentos, em verdade e empatia. Até porque esta lunação é reveladora; de segredos, padrões inconscientes, pessoas enganosas; e quando vemos com claridade, podemos optar e agir.

Aproveite a necessidade de mudança para abrir novas vias, com inteligência, flexibilidade, e a sabedoria da água que contorna os obstáculos e vai sempre dar onde quer, ao mar.

Podemos aprender bastante com esta fase, se estivermos atentos e receptivos às informações que nos chegam. E se usarmos a coragem para romper com formas e fórmulas que já estão caducadas, já não dão nada.

Precisamos escoar resíduos, detritos, e tudo o que já foi metabolizado, ultrapassado e que é agora húmus/estrume para novos impulsos, na área do Mapa onde Temos Balança.

Esta é uma boa fase para transcender, ir além, com novas formas de nos valorizarmos, de rentabilizarmos o que já conhecemos, e o que ainda não demos ao mundo.

A quadratura da Lua Crescente a Neptuno dificulta a concentração e o foco, pelo que teremos que navegar à vista, os mares dos nossos dias, e entre o rigor e a compaixão, bolinar o barco.

Entre o rigor, Saturno, e a Compaixão: significa, nem demasiado sacrifício pelos outros, nem demasiada auto permissividade/complacência. Nem idealismo fantasioso, nem carência de imaginação, inspiração e fé. Mais fácil dizer do que praticar, certo? ?

O farol aceso em Carneiro pelo nodo norte conjunto ao Quíron, faz-se megafone com Mercúrio a unir-se-lhes: é dentro de nós que as respostas clamam, as soluções se revelam e onde devem ser escutadas e seguidas.

Temos a capacidade de escolher compreendermo-nos cada vez melhor, e de escolher com base nessa consciência e amor.

Esta semana já prepara a seguinte, da Lua Cheia/Eclipse lunar, onde a qualidade das parcerias, alianças e associações será de novo testada.

O Sol conjunto a Neptuno potencializa a espiritualidade, pode dar-nos epifanias sobre como elevar a nossa vida, aumentar a vibração, expandir a inspiração - seja mística, artística, religiosa, solidária - na parte do Mapa onde temos Peixes.

Mas nessa mesma fatia da Vida, é preciso limpeza, para ganharmos clareza.

Boa Opus! Com Amor,

