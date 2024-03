Brees notas astrológicas à partir da Lua Nova em Peixes

10 Março 2024

Um novo ciclo que pede compromisso com o nosso propósito, aferição dos resultados que obtivemos nesta última revolução solar (balanço dos últimos 12 meses), reunião de energia, recursos e foco para consolidar projectos futuros relevantes.

Saturno entrou em março 2023 em Peixes, e durante quase 3 anos desde aí, irá trazer-nos de volta à realidade, para ordenarmos e reestruturarmos a parte do nosso Mapa astral onde temos este signo.

Desde 2014/15/16, com Neptuno bem entrado em Peixes, essa mesma área pode ter sofrido do seu efeito nebuloso, dissolvente, “com-fusionador”, mistificador ou até inspirador ou espiritualizante (por via das lições com impotência e desilusão). Agora será mais fácil perceber padrões de auto-sabotagem e/ou ataques do exterior nessa área - onde pudémos ter tido que lidar com traições, “gaslighting”, auto ilusão, perdas.

Agora, com esta Lua Nova temos uma imagem mais clara e real sobre o que se tem passado, o que temos adiado /abandonado/renunciado a, sistematicamente, parfazermos novos planos. Com maior noção das consequências, dos preços que precisamos de pagar, das ações efectivas e eficazes que precisamos empreender.

Saturno exorta a que resolvamos a crise Neptuniana nessa area, para podermos curar e abrir novos caminhos na parte do Mapa onde temos Carneiro, e expandir e ganhar maior criatividade, liberdade e autenticidade onde temos Touro.

Semeie agora o que quer vir a colher nessa área, limite as perdas de energia/recursos, lembre-se bem da direção a seguir e aja.

Use esta lunação de 28 dias para elaborar, à boa maneira Saturnina, um plano de ação com estratégia, prazos, etapas; procure encontrar uma forma de gerir bem essa area Pisciana do seu Mapa, para a estabilizar, e cumpra o plano.

Uma outra data que ligo a esta Lua Nova, é precisamente daqui a um ano, a Lua Cheia de Virgem-Peixes de 14 Março 2025. Marque estas datas na agenda, como tempo de colheita do que for semeado agora. Saturno estará logo a seguir ao grau desta lunação, 20 de Peixes, conjunto neste Plenilúnio, ao Sol.

Vénus entrou em Peixes em 11 Março, onde se sente muito bem.

Dia 22 Março a Deusa do Amor abraça Saturno, ajudando-nos a trazer à concretização visões, inspirações, artes e criações, e a 3 Abril une-se a Neptuno, de cujo Oceano também nasceu.

Momentos importantes para a nossa espiritualidade, imaginação, trabalho terapêutico, artístico.

Vénus e Marte regem quase todos os eclipses de 2024, a começar no lunar de 25 Março (Lua Cheia de Balança-Carneiro aos 5 graus).

As conjunções acima vão colorir este ano com os temas dos Amantes Cósmicos: guerra e paz, amor, dinheiro, parcerias, recursos, artes, etc.

No melhor ângulo, o trabalho focado, determinado, com intenção, disciplina e planeamento para o futuro, poderá vir a produzir resultados muito positivos e duradoiros. Mas temos que nos abrir à renovação, mudança e reinvenção -mesmo que às vezes pareça “loucura”.

Há também aprendizagens sobre desapego, deixar ir, fluir melhor com a Vida, libertar, que nos pretendem conduzir a uma maior sustentável leveza do Ser.

Lições que nos pedem enraizamento para podermos converter inspiração em realidade sustentável, com objetivos mensuráveis, tangíveis, realistas e prudentes.

Atentos e observadores de eventuais “roubos de carteiristas”, seja numa relação que fique comprometida, seja numa situação financeira. Seja guardião da sua própria sementeira/colheita, saiba colocar limites onde devem ser postos - aos outros e a nós mesmos! - e cuidar do que está à sua responsabilidade. Ações eficazes, amadurecidas, sábias, e consistentes, sobretudo na parte do seu Mapa onde tem Peixes.

Dia 8 Abril teremos o eclipse solar/Lua Nova de Carneiro, que “actualiza” por assim dizer, o Mapa do equinócio da Primavera (hemisfério norte) que por volta de 21 Março, marcará o início do ano astrológico.

Vamos ser “puxados” para a frente, a roda vai girar mais rápido (ainda que, com Mercúrio retrógrado nessa altura, possa circular abaixo dos limites de velocidade).

A lição é: empreender, liderar e gerir a sua vida! Como: fazendo a seguinte Opus (Trabalho) no nosso Mapa Astral: estabilizando em Peixes, abrindo o caminho em Carneiro, expandindo e libertando em Touro.

Com sobriedade, não reactividade, nem emotividade extravasada. Com trabalho de casa feito, com preparação, estudo e gestão do tempo e de todos os recursos.

Portugal é Peixes e ligo aqui a pátria lusa à linguagem, que parece ser um Mapa do Mundo - neste caso, para quem fala português, um Mapa com valores muito Piscianos.

Como Fernando Pessoa disse, “a língua portuguesa é a minha pátria”. E como afirma o Professor Manuel Gandra, o português é provavelmente e língua viva actual mais rica e, quem pensa em português - seja de Portugal, Brasil, África - sente a Vida de uma forma particular.

Todos os piscianos sentem apelo de absoluto.

É inevitável que nos iludamos, construindo sonhos irrealizáveis e caminhos escapistas e de vícios. É necessário alimentar a vida da sua/nossa Alma, com o imaterial, não concreto, espiritual, transcendente, subtil.

Peixes sente no fundo de si, a dor do mundo, bem como a unidade da vida, e compreende que a via de realização passa pela dádiva compassiva de si aos outros.

Pelo trabalho do regente esotérico deste signo, Plutão, o planeta da morte e renascimento simbolizando o trabalho Hercúleo de dominar e matar/transformar as formas inferiores que no ser humano impedem o regresso à casa do Pai - ou da Mãe.

