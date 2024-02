Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos.

Esta semana temos a efeméride da Lua cheia dia 24 no signo de Virgem/Peixes.

É uma semana intensa onde as emoções são exponenciadas.

Também está a ser pedido aos nativos de Virgem que absorvam a energia de Peixes.

É necessário trabalhar a crítica excessiva, e serem mais empáticos.

Júpiter, bem ligado ao Sol, traz a energia da proteção, da alegria e da sorte. Se têm assuntos difíceis a tratar, é o momento.

Facilidades: Touro, Sagitário e Peixes

Úrano que vai desafiar Mercúrio, pode trazer alguma instabilidade em termos do sistema nervoso, irritabilidade e precipitação.

Dificuldades: Virgem e Gémeos

Plutão faz uma visita a Vénus e Marte. É uma energia antagónica, tendo em conta que Vénus se encontra em Aquário e quer ser livre, e Plutão tenta controlar.

Temos uma semana muito híbrida, com tanta energia em Aquário. Vénus, Marte, Mercúrio e Plutão vão desafiar os signos fixos.

Touro, Leão, Escorpião e Aquário do primeiro decanato, podem sentir muita pressão. O melhor será deixar fluir a vida, sem controlar coisa alguma.

Carneiro e Sagitário recebem as boas influências de Vénus, Marte, Mercúrio e Plutão.

Já o signo de Leão nomeadamente do primeiro decanato, irá ser confrontado com situações imprevistas.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias