Dia 27 Sol opõe-se a Saturno e no dia 28 mais um planeta fica retrógrado, desta vez Úrano em Touro.

Vénus está quase a deixar a energia retrógrado em Leão

Dia 27 Marte chega a Balança ajudando os nativos a tomar decisões de forma mais imediata e menos pensada. A coragem agora existe e ir atrás do que vos mantém insatisfeitos também.

Vénus inicia sua fase retrógrada (até 4 de setembro). Esta é a hora de fazermos gestos fortes e impactantes e que sirvam para o bem de todos. Nesse momento, também valeria a pena fazermos uma pausa para meditar sobre o que queremos nas relações e o que priorizamos mesmo no nosso encontro com o outro. Poderão surgir tensões e discussões.

Dia 30 acontece a lua cheia em Peixes, a chamada lua azul. É o nome dado à segunda Lua Cheia que inicia seu ciclo no mesmo mês