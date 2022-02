No dia 25 de março do ano passado, em La Joya, no Texas, Francisco Antonio Navarro, um imigrante das Honduras em fuga para os Estados Unidos da América, em busca de asilo político, deixou-se fotografar por Adrees Latif, fotógrafo norte-americano, com a filha bebé ao colo. O sol tinha acabado de nascer. Estava frio e muito vento. O hondurenho, que tinha chegado ao México numa jangada, aguardava pela chegada do transporte que o levaria para uma nova vida.

O retrato é um dos finalistas dos Sony World Photography Awards 2022, o prestigiado concurso internacional de fotografia que distingue anualmente as melhores imagens dos melhores profissionais. Esta está, no entanto, longe de ser a única história sofrida, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue. A de Ever Sosa, compatriota de Francisco Antonio Navarro, é outra. A da congolesa Lele Pitshu, que andou três meses a vaguear pelo mato com os filhos para fugir à miséria, também não deixa ninguém indiferente. A pandemia global, os dramas humanos e os desastres ambientais figuram entre as temáticas mais exploradas pelos fotógrafos nos últimos 12 meses.

O vencedor do título Fotógrafo do Ano de 2022 será anunciado a 12 de abril. Algumas das imagens finalistas e dos pré-selecionados serão, depois, exibidas numa exposição na Somerset House, em Londres, em Inglaterra, entre 13 de abril e 2 de maio. Mais de 340.000 imagens de mais de 156.000 fotógrafos de 211 territórios foram submetidas a concurso. Foi o número mais elevado de participações nos 15 anos do certame. Portugal, este ano, voltou a não ter finalistas.