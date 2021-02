Sony World Photography Awards 2021. Não há portugueses mas um dos finalistas vive e trabalha em Lisboa

Foram anunciados, nas últimas horas, os finalistas profissionais do prestigiado concurso internacional de fotografia Sony World Photography Awards 2021. Ao contrário do que sucedeu em 2020, ano em que o fotógrafo português Diogo Baptista conseguiu uma nomeação com uma fotografia a preto e branco tirada em Sabucedo, em Santiago de Compostela, no norte de Espanha, durante a celebração popular rapa das bestas, este ano, nas imagens selecionadas, não há nenhum candidato português em competição.

Um dos finalistas é, no entanto, Theo Gould, um fotógrafo britânico que, a dada altura, trocou a Inglaterra pela Colombia mas que, atualmente, vive e trabalha em Lisboa. Dois dos rostos a preto e branco que fotografou competem na categoria de retratos. A lista de candidatos inclui ainda dois profissionais que falam português, os fotógrafos brasileiros Felipe Fittipaldi e Leonardo Costa Braga. A Península Ibérica, com 12 prifissionais de fotografia espanhóis a concurso, é a região com maior número de potenciais vencedores.