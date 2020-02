Há um português entre os finalistas dos Sony World Photography Awards 2020. A organização do prestigiado concurso internacional de fotografia da marca anunciou hoje, ao fim da manhã, os trabalhos dos fotógrafos que mais agradaram ao júri do certame. Portugal está representado por uma foto a preto e branco tirada em Sabucedo, em Santiago de Compostela, em Espanha, durante a celebração popular rapa das bestas. O autor da imagem é o fotógrafo Diogo Baptista.

Mais de 345.000 imagens de 203 países e territórios foram submetidas a concurso. Dessas, mais de 135.000 foram enviadas por fotógrafos profissionais. "Batemos o nosso recorde de participações de sempre", revela a organização em comunicado. O anúncio do vencedor do ambicionado troféu Photographer of the Year 2020, que será escolhido entre as fotografias selecionadas para a fase final da competição, será feito a 16 de abril, em Londres, em Inglaterra.