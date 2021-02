Ao contrário do que aconteceu em 2020, na edição deste ano da prestigiada competição internacional de fotografia Sony World Photography Awards não há nenhuma fotografia portuguesa entre os vencedores nacionais. Mais de 330.000 imagens de 220 países foram submetidas à apreciação do juri do concurso. Dessas, mais de 165,000 foram selecionadas e 54, que pode ver de seguida, distinguidas. A 15 de abril, nas plataformas digitais do certame, são conhecidos os vencedores das categorias ainda por revelar.