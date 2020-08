Uns escolheram a fotografia. Outros não têm dúvida. Foi ela que os elegeu. Aquela que é considerada a oitava arte tem milhões de adeptos em todo o mundo. Independentemente das motivações que os levaram um dia a decidir abraçar esta profissão, a maioria tem uma coisa em comum. Esforça-se diariamente para captarem as melhores imagens. Alguns dos melhores fotógrafos do planeta já arriscaram a própria vida. Descubra, de seguida, 10 fotógrafos profissionais que vale (muito) a pena seguir nas redes sociais.

1. Adrian Guerin

Fotojornalista, passa a maior parte do tempo a viajar e gosta de se envolver com as comunidades locais que cruzam o seu caminho, partilhando depois a(s) sua(s) história(s) e divulgando também alguns dos seus rostos mais emblemáticos. É um dos vencedores de 2020 da competição internacional de fotografia Sony World Photography Awards.

2. Spencer Montero

Nasceu no Reino Unido mas é em Espanha que vive. A paixão pelo mundo já o levou até destinos longínquos, como a Mongólia, a Índia e a Etiópia. Sempre que pode, gosta de pernoitar nas tendas e nas cabanas das comunidades que visita. "Para captar a alma do lugar", justifica o fotógrafo britânico. Também tem fotografias tiradas em Portugal.

3. Leonardo Negrão

Guiné-Bissau, Timor, Cabo Verde e Chernobyl, na Ucrânia, são alguns dos muitos destinos onde Leonardo Negrão, fotógrafo que colabora com as publicações do grupo Global Notícias, já esteve em reportagem. Para além de gostar de apanhar os colegas com quem trabalha em poses descontraídas, também não resiste a grafítis.

4. Andrea Frazzetta

Colaborador regular das revistas The New York Times Magazine e National Geographic, Andrea Frazzetta, um dos embaixadores globais das marcas Sony e Sandisk, não tem medo de enfrentar as condições mais extremas para conseguir as melhores imagens. Além do gelo do Ártico, já teve que lidar com o calor de um vulcão ativo na Etiópia.

5. Rarindra Prakarsa