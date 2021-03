A fotografia de um bebé a olhar para uma presença estranha, o fotógrafo Nuno André Ferreira, através do vidro traseiro do automóvel dos pais, completamente alheio ao violento incêndio que consumia uma floresta desprotegida em Oliveira de Frades, cativou o júri do World Press Photo, um dos concursos internacionais de fotojornalismo mais importantes do mundo. Foi tirada no dia 7 de setembro de 2020, por volta das 22h00. No início, o repórter nem sequer se tinha apercebido da presença da criança.

"De repente, não sei porquê, olhei para dentro do carro", recorda Nuno André Ferreira, que estava em serviço para a agência noticiosa Lusa. "Nunca tinha tido um momento assim", assumiu o fotógrafo leiriense, que atualmente reside em Viseu, em declarações ao Jornal de Leiria. "É um contraste entre a tranquilidade de uma criança e o pavor que as pessoas da aldeia estão a viver", refere. Vencedor do Prémio Rei de Espanha de Jornalismo em 2018, inaugura amanhã uma exposição no Café Central, em Leiria.