Com as férias de verão na esquina, são muitas as famílias com animais de estimação que planeiam o próximo destino para descansar, depois de um longo inverno. No entanto, esta época do ano tão desejada é também uma dor de cabeça quando se trata de escolher um local temporário para o animal ficar ou então decidir planos em que ele possa ser incluído. Neste contexto, a Kiwoko, especialista em todo o tipo de espécies animais, enumera destinos alternativos para toda a família desfrutar desta estação.

"A separação da família com o animal em questão pode, muitas vezes, gerar doses de nervosismo e ansiedade. Tal pode levar a problemas de saúde no animal, como perda de apetite, problemas urinários, entre outros. É por isso que a Kiwoko, sempre que possível, recomenda escolher viajar com o nosso melhor amigo através de uma infinidade de opções pet-friendly", afirma Marta Machado, Médica Veterinária e Coordenadora das clínicas Iskaypet.

Para férias com cães

"Os cães são uma das espécies animais que mais necessitam de cuidados e que, pela sua natureza, mais sofrem com o apego. Por esta razão, há alguns cães que também apreciam as férias com uma mudança de rotina, como famílias temporárias, creches ou hotéis. Por outro lado, muitos outros somatizam esta mudança com ansiedade e nervosismo, o que pode afetar negativamente o seu bem-estar emocional e físico. Nestes casos, aconselhamos a planear férias que os incluam", explica Marta Machado.

Para famílias que adorem o mundo aquático, a viagem pode ser organizada para as diferentes praias dog-friendly existentes ou, então, de acordo com atividades disponíveis. Outra opção são os destinos de montanha, onde se podem fazer caminhadas e trekking e ficar em cabanas e alojamentos onde os cães são bem-vindos. Para os amantes do mundo rural, por outro lado, há uma infinidade de casas onde os cães podem andar livremente e que também permitem visitas a centros históricos que valem a pena conhecer.

Viajar com gatos

"Os gatos, por outro lado, tendem a sofrer com ansiedade devido à sua natureza territorial e à sua sensibilidade à mudança quando os membros da sua família viajam sem eles. Esta situação desencadeia frequentemente comportamentos como a ocultação, a agressão ou a vocalização excessiva. Viajar com gatos é possível. Contudo, se gerar muito stress ao animal, é recomendável que fique sob a guarda de alguém de confiança que se possa deslocar para alimentar, brincar e tratar do ambiente em que o gato se encontra", acrescenta a Médica Veterinária.

Os Cafés e Hotéis pet-friendly, situados pelo país, são uma alternativa para desfrutar de umas férias acompanhados pelo nosso felino. Existem também casas de campo e refúgios de montanha com grandes jardins e perímetros seguros, que permitem o acesso e a mobilidade dos animais de estimação em toda a casa.

Para aves, roedores, répteis ou peixes

Para as restantes espécies, como as aves (canários, papagaios, periquitos, entre muitos outros), os pequenos roedores (hamsters, porquinhos-da-índia, ratos e ratazanas), bem como os répteis (tartarugas, porquinhos-da-índia, camaleões) ou os peixes, a Kiwoko salienta: "A deslocação deste tipo de animais pode, muitas vezes, ser complicada, uma vez que estão alojados em gaiolas, aquários ou recintos que não permitem a mobilidade. Nestes casos, o melhor é combinar com um familiar, amigo ou pessoa contratada para cuidar do nosso melhor amigo", explica.

"Por outro lado, nos casos em que haja a possibilidade de mobilidade, pode optar por férias como apartamentos, hotéis, hostels ou casas rurais pet-friendly que permitam este tipo de animais. A melhor forma de o saber é falar com o próprio alojamento e pedir-lhe que o informe sobre os serviços e cuidados que têm para a espécie em questão. Com base nisso, podemos então organizar as nossas férias, fazer excursões e deixar o animal ficar sozinho em casa".