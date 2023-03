A Loja do Condomínio deixa-lhe aqui algumas sugestões para que adapte da forma mais eficaz a casa às necessidades específicas de um familiar ou habitante idoso:

Deixe livres as áreas de maior circulação

O ideal é que, nos principais locais por onde o idoso circule, se deixem as passagens livres e desimpedidas – sem móveis em que ele possa embater ou tapetes em que possa tropeçar.

Ilumine bem a casa

Os problemas de visão são habituais na velhice e os estudos indicam que, ao chegar à terceira idade, as pessoas necessitam de três vezes mais luz para conseguirem ver com nitidez. Por isso, é importante aproveitar a luz natural durante o dia, mas, à noite, usar sensores automáticos que acendam ao detetar movimentos.

Adapte a casa de banho

Esta pode ser a área que obriga a uma maior adaptação, já que idealmente o piso deve ser antiderrapante, devendo ainda existir barras de apoio junto à sanita, ao bidé e ao lavatório, bem como uma banheira com porta de entrada e um banco de transferência para facilitar os banhos do idoso.

Torne o quarto de fácil utilização

O quarto é, muitas vezes, a divisão onde os idosos passam mais tempo, sendo por isso importante que a altura da cama (seja ou não articulada) permita um ângulo de perna de 90º quando estamos sentados e que, para além de um barra de apoio para ajudar no deitar e levantar, deve optar-se por ter mesas de cabeceira altas junto à cama, para facilitar a mobilidade.

Evite mobiliário de vidro

Mesas ou tampos de vidro podem ser muito perigosos caso o idoso se desequilibre e caia em cima dessas peças. Por isso, deve idealmente optar-se por mobiliário resistente e, idealmente, com cantos redondos, para evitar danos muito fáceis de acontecer quando se chega à terceira idade ou a situações de mobilidade condicionada.

Coloque o mais importante “à mão”

Seja os livros que os idosos gostam de ler, o comando da televisão ou os medicamentos diários, o ideal é que tudo aquilo que é de utilização regular e rotineira esteja a muito fácil alcance (e idealmente debaixo de uma boa iluminação).

Troque as escadas por rampas de acesso

Infelizmente, a maioria dos idosos acaba por ter muita dificuldade no acesso feito por escadas, pelo que o ideal é, quando possível, trocá-las por rampas. Isto lembrando que a lei considera que. quando existe um membro do agregado familiar com mobilidade reduzida, a colocação de rampas de acesso e de plataformas elevatórias - desde que não se verifique a existência de elevador com porta e cabina de dimensão que permita a sua utilização por uma pessoa em cadeira de rodas - carece apenas de prévia comunicação, com 15 dias de antecedência, ao administrador do condomínio.

Instale um sistema de alerta médico

Existem atualmente várias aplicações para instalação nos telemóveis em que basta um clique para imediatamente se chamarem unidades de emergência médica. Caso prefira, pode ainda adquirir um Botão SOS, bastando pressionar o equipamento para que, numa situação de urgência, também envia um alerta para um centro de emergências.