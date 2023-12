Quantas histórias de Natal nasceram nos livros e para os livros? Todos nós trazemos a bailar nas nossas memórias de infância aqueles livros que, por magia, se materializavam na noite de Natal. Todos os livros são especiais, mas aqueles que nos são oferecidos no serão mais marcante do ano, ou nos dias imediatos que o antecedem e precedem, ganham uma aura inesquecível.

Na Livraria WOOK, há milhares de tesouros a aguardarem a nossa atenção. Esses tesouros fazem-se de inúmeras histórias, tantas quantas a criatividade e engenho humanos conseguem tecer. A livraria online preparou para este Natal uma seleção de títulos para o público infantojuvenil que, de tão diversos, dificilmente deixarão alguém de fora. Há contos e fábulas narrativas, livros de aventuras, livros de pintar, livros infantis de ficção, livros ludodidáticos, livros puzzle, poemas e rimas, e muito mais.

Uma estante repleta de histórias e motivos para sorrir.

É caso para dizermos, “uma prenda de Natal é do tamanho do amor que nela colocamos”. Para que encontre o livro que melhor se adequa aos seus objetivos, eis que lhe deixamos abaixo sugestões de presentes.

O Rapaz do Espaço, de David Walliams

Esta é uma história hilariante e carregada de ação, “para leitores de todos os sistemas solares”, como nos diz o autor de O Rapaz do Espaço. Conta a história que, numa velha quinta, Ruth passa as suas noites a ver os céus pelo telescópio, sonhando com uma vida um pouco mais animada. Até que, certo dia, um disco voador aterra no meio do milho. Tudo muda para Ruth e a menina vê-se atirada para uma aventura sem limites e uma amizade do tamanho do universo…

Tu és Brilhante, de Pedro Vieira e Mikaela Övén

Este livro reúne histórias de rapazes e raparigas que passam pelo mesmo que muitos outros jovens. Situações relacionadas com a escola, a família, os amigos ou o desporto. Têm medo, ficam frustrados, sentem-se ansiosos e não conseguem tudo à primeira tentativa. Esforçam-se, aprendem com os erros, continuam a tentar e acabam por conseguir encontrar a coragem e a autoconfiança que lhes permitem ultrapassar os desafios mais difíceis. Um livro que ajuda os mais novos a enfrentarem inseguranças, indecisões e receios. Afinal de contas, há muitas crianças (e adultos também) que, em algum momento, já se sentiram assim.

O Diário de um Banana 18 - Fritar a Pipoca, de Jeff Kinney

Todos sabemos que o Greg nunca foi um aluno empenhado. Por isso, quando ameaçam fechar a escola, ele não está nem aí para o assunto e até fica com um ligeiro brilho no olhar. Só que o caso muda de figura quando o Greg percebe que aquele encerramento significa ir para uma escola ainda pior. Isso, sim, é uma verdadeira tragédia. É hora de arregaçar as mangas e arquitetar um plano para evitar o que parece inevitável. Mas será que o Greg vai conseguir arranjar a solução perfeita antes de Fritar a Pipoca? A resposta está em mais um livro desta série de sucesso que cativa leitores em dezenas de países.

O Natal dos Lápis, de Drew Daywalt e com ilustração de Oliver Jeffers

O Natal é aquela época do ano em que todos escrevemos cartas e postais com os nossos desejos. Mas todos - até mesmo os Lápis - sabem que os melhores presentes são aqueles que se oferecem. Neste livro tão especial, os leitores vão descobrir como o Duarte, os Lápis e as suas famílias celebram o Natal. Desde cartas inéditas, jogos, enfeites que os leitores podem usar na árvore, um póster e uma incrível árvore pop-up, muitas são as surpresas que aguardam os mais novos e que vão encher de magia o Natal.

Um livro de colorir com todas as personagens Bluey para pintar. O convite é dar cor à Bluey, à Bingo e a todos os seus amigos. Páginas cheias de cenários para pintar e com todas as personagens da famosa série de televisão Bluey. A pequenada só tem de pegar nos lápis e dar cor e vida a cada página. Baseados nos episódios de TV, os livros da Bluey são perfeitos para os mais novos explorarem novas brincadeiras e para os pais se maravilharem com este mundo divertido e ternurento.

Como se Diz Amo-te, de Marilyn Singer e Alette Straathof Das danças dos grous às canções das baleias, os seres vivos que habitam a Terra têm a sua forma especial de dizer "Amo-te!". Este livro apresenta-se como um belo poema sobre o amor e as suas diversas manifestações na Natureza. "A sério. Não há que enganar. Todos queremos ter um par", assim nos dizem as autoras.

Um livro para colorir com as frases mais inesquecíveis de O Principezinho, mais de 30 autocolantes, um puzzle duplo de 36 peças para pintar e montar e quatro marcadores. Entre as muitas frases que inspirarão os mais novos, encontram-se pérolas da escrita como esta: “Era uma raposa semelhante a cem mil outras. Mas, agora que fiz dela minha amiga, ela é única no mundo”.

A Grande Baleia, de Benji Davies

Estreia mundial da grande novidade de Benji Davies, da série de sucesso A Baleia. Nesta história o Noé está de regresso com uma nova aventura, na companhia da Avó. Aproxima-se a época das tempestades. À noite, o vento uiva e o Noé não consegue dormir. "Vou contar-te uma história", disse a Avó. "Era uma vez uma menina que encontrou uma baleia..." E assim se inicia uma aventura emocionante de amizade e perseverança que ecoa ao longo das gerações.

O Monstro das Cores: Doutor das Emoções e a Mala de Regulação Emocional, de Anna Llenas

O Monstro das Cores tornou-se doutor. E daqueles muito especiais, que tratam das emoções confusas e difíceis de digerir. Desta vez, o nosso querido Monstro vai ajudar a Nuna a ganhar consciência sobre aquilo que sente e a conseguir regular as suas emoções. Com os tesouros guardados na sua mala de regulação emocional, os pais e educadores aprendem inúmeras estratégias para trabalharem com os mais pequenos, para que percebam que não têm de se regular sozinhos, que devem conseguir dizer que não, que devem ouvir o seu corpo e o seu coração e que, acima de tudo, o nosso amor é incondicional e seremos sempre o seu porto de abrigo.

O Almanaque do Mundo Mágico de Harry Potter, de J. K. Rowling

Este é um livro que nos leva, de novo, a entrar no mundo mágico de Harry Potter. Os leitores são desafiados a descobrir lugares fascinantes, a estudar a ciência das varinhas, a encontrar monstros fantásticos e aprender um pouco mais sobre as feiticeiras e os feiticeiros que sobreviveram. Do Chapéu Selecionador ao lançamento de feitiços, neste Almanaque os jovens leitores encontrarão tudo, mas mesmo tudo.